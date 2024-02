El frenesí de la IA lleva a Nvidia a superar a Amazon en valor de mercado

Nvidia superó brevemente a Amazon.com Inc en capitalización bursátil el lunes, cuando la euforia en torno a la inteligencia artificial llevó al fabricante de chips a convertirse en la cuarta empresa estadounidense más valiosa.

Con un máximo histórico de US$ 734,96, Nvidia tenía un valor de mercado de US$ 1,82 billones, frente a los US$ 1,81 billones del gigante minorista Amazon.com y a unos pocos miles de millones de los US$ 1,87 billones de Alphabet, propietaria de Google, según datos de LSEG.

No te pierdas en Pulso

La última vez que Nvidia fue más valiosa que Amazon fue en 2002, cuando cada una valía menos de US$ 6.000 millones de dólares.

Después de que Amazon registró el mes pasado unas ventas superiores a las esperadas en el trimestre navideño, los inversores están pendientes de los resultados trimestrales de Nvidia el 21 de febrero, la última de las firmas de megacapitalización en presentar resultados esta temporada.

Las expectativas de cara al informe son altas, y sus acciones han subido un 47% en lo que va de año, lo que la convierte en la mayor ganadora entre los componentes del S&P 500.

Los resultados trimestrales y las sólidas previsiones de Nvidia hace un año establecieron que el diseñador de chips estaba en la primera posición en el suministro a las empresas tecnológicas que trabajan en la llamada IA generativa, como los chatbots y la creación de imágenes.

La apuesta por la fuerte demanda de IA ha disparado las acciones de Nvidia, convirtiéndola en el valor con mejor rendimiento de los llamados “Siete Magníficos”, con una subida del 223% en los últimos 12 meses. Meta Platforms ocupa el segundo lugar, con una subida del 163%.

Microsoft superó en enero a Apple para convertirse en la empresa más valiosa del mundo, con Alphabet en el tercer puesto.