SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Pulso

El gran empresariado espera convencer a Jeannette Jara de reducir el impuesto a las empresas

En la cita de la CPC y Jara del próximo lunes, el gremio dijo que le va a comentar a la candidata del oficialismo las razones que justifican que en su programa de gobierno haya una baja del tributo corporativo.

Emiliano CarrizoPor 
Emiliano Carrizo
En la foto: Susana Jiménez, presidenta de la CPC. Andres Perez

El próximo lunes, la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) y Jeannette Jara se reunirán en el marco de los encuentros que promueve el gremio con los candidatos que encabezan los sondeos de preferencias para las próximas elecciones presidenciales. De cara a la cita, el gremio planteó que busca dar cuenta de la necesidad de bajar los impuestos a las empresas, una idea que, por el momento, no tiene respaldo en el comando de la candidata del oficialismo.

Creo que es una oportunidad de poder conversar y manifestarle por qué creemos que es importante para Chile, con base en evidencia tanto nacional como internacional, de que hoy día las tasas de impuestos (a las empresas) son demasiados altas”, dijo la presidenta de la CPC, Susana Jiménez en entrevista con radio Pauta.

El llamado de la dirigente gremial se da en el contexto de que Evelyn Matthei y José Antonio Kast han manifestado estar a favor de bajar los impuestos a las empresas. Además, Jiménez resaltó que en este grupo estaba la precandidata presidencial del PPD, Carolina Tohá.

“Chile tiene que competir por los capitales y, por lo tanto, el perder competitividad tributaria es un factor que, efectivamente, obstaculiza el desarrollo de inversiones”, comentó.

Mientras que, la candidata Jara apuntó que está en contra de reducir el impuesto corporativo porque estima que no habría una compensación en la recaudación fiscal y aumentaría la deuda pública.

De cara al encuentro con Jara, donde se le entregará las “50 propuestas para el crecimiento sostenible de Chile” que elaboró la CPC, la líder del gran empresariado también comentó que están a la espera de conocer el nuevo programa económico de Jara y las diferencias que tenga este con el de las primarias.

Otro de los temas que abordó fue la propuesta del “salario vital” de $750.000.

“Todos quisiéramos un salario más alto, pero los salarios más altos no se logran firmando una ley, se logran generando crecimiento económico y oportunidades de empleo. De lo contrario, cuando tú insistes en subir el salario sin una contraparte, que es la productividad laboral y el crecimiento económico, lo que logras es generar más desempleo”, comentó.

Jiménez explicó sus dichos en el contexto de la propuesta de salario vital y las otras alzas al sueldo mínimo.

“Hemos visto en los últimos años aumentos de costos en la contratación de empleo de trabajo formal, porque a las alzas sucesivas en salarios mínimos se suman las reducciones de jornada y el aumento de las cotizaciones previsionales. Yo puedo estar muy de acuerdo, pero es indudable que también va generando mayores costos”, agregó.

La líder gremial también apuntó su preocupación en que avancen otras iniciativas como la eliminación de la UF y el auto préstamo desde los fondos previsionales.

“Siempre está ese riesgo de que empiecen a avanzar propuestas que suenan muy bien en el papel, pero cuyas consecuencias, aunque se advierta, muchas veces no son sopesadas”, dijo.

Rol de los empresarios en campaña

Sobre el protagonismo de los empresarios en la campaña como el exlíder de la CPC, Juan Sutil, uniéndose al comando de Matthei, el llamado de Nicolás Ibáñez a la lista única o la carta de empresarios a los candidatos de oposición, la CPC dijo que ellos representan al mundo empresarial y que este no tendría un candidato.

“Él (Ibañez) no se atribuye, ni debe atribuírsele una representación empresarial. Para eso estamos los gremios, estamos la CPC, las ramas, que somos estrictamente apolíticos”, enfatizó.

Jiménez también defendió su punto comentado que “el mundo empresarial es muy diverso. Hay empresarios pequeños, medianos, grandes, y con afinidades políticas diversas”.

“(Uno podría decir) que la gran mayoría apoya una condición económica donde se respete el derecho a la propiedad, al Estado de derecho, a la igualdad de oportunidad, etcétera. Pero eso no significa que haya una afinidad política, ni desde las cúpulas empresariales, ni desde los representados”, agregó la exministra de Energía durante el segundo gobierno del expresidente Sebastián Piñera.

Más sobre:ImpuestosCPCSusana JiménezJeannette Jara

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Kaiser minimiza los dichos de Kast sobre el Congreso y apunta contra el gobierno por criticar al republicano

Squella defiende dichos de Kast sobre el Congreso y advierte una serie de medidas presidenciales en eventual gobierno

El debate sobre el aire acondicionado se politiza en Francia

Putin alaba los “esfuerzos sinceros” de Trump para poner fin al conflicto en Ucrania en la previa del encuentro bilateral

Estados Unidos devuelve a México un manuscrito de 1527 firmado por Hernán Cortés que había sido robado

“El Gordo Alex”: el líder del Tren de Aragua que dirigió una serie de secuestros en Chile y fue clave en crimen de Ojeda

Lo más leído

1.
Confirman lluvia “importante” en Santiago: qué día y a qué hora comienza la precipitación

Confirman lluvia “importante” en Santiago: qué día y a qué hora comienza la precipitación

2.
BancoEstado ofrece gift card de $80.000 durante agosto: ¿Cuáles son los requisitos para obtenerla?

BancoEstado ofrece gift card de $80.000 durante agosto: ¿Cuáles son los requisitos para obtenerla?

3.
“Llegó un momento en que parecía el cabeza del Tren de Aragua”: Orrego habla del efecto en su imagen pública tras requerimiento de destitución de cores UDI y republicanos

“Llegó un momento en que parecía el cabeza del Tren de Aragua”: Orrego habla del efecto en su imagen pública tras requerimiento de destitución de cores UDI y republicanos

4.
“Similar a Ozempic”: la nueva pastilla que provoca una pérdida de peso importante, según un ensayo

“Similar a Ozempic”: la nueva pastilla que provoca una pérdida de peso importante, según un ensayo

5.
Adelco se va a quiebra: acreedores rechazan plan de reorganización y empresa bajará la cortina tras 49 años

Adelco se va a quiebra: acreedores rechazan plan de reorganización y empresa bajará la cortina tras 49 años

Portada del dia

Contenidos exclusivos y descuentos especiales

Digital + LT Beneficios$3.990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

VIDEOS

Orgullo nacional: noticiero cubre en vivo la llegada de la Esmeralda chilena a Sidney

Orgullo nacional: noticiero cubre en vivo la llegada de la Esmeralda chilena a Sidney

¿Oasis o Blur? : a 30 años de la batalla del Britpop

¿Oasis o Blur? : a 30 años de la batalla del Britpop

¿Por qué el oficialismo no logró lista parlamentaria única?

¿Por qué el oficialismo no logró lista parlamentaria única?

¡Alerta anti-spam!: así funcionan los prefijos para identificar llamadas sospechosas

¡Alerta anti-spam!: así funcionan los prefijos para identificar llamadas sospechosas

Servicios

Rating del miércoles 13 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del miércoles 13 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Metro anuncia cierre de dos estaciones de la Línea 1 durante el feriado de este viernes

Metro anuncia cierre de dos estaciones de la Línea 1 durante el feriado de este viernes

Temblor hoy, jueves 14 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, jueves 14 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Kaiser minimiza los dichos de Kast sobre el Congreso y apunta contra el gobierno por criticar al republicano
Chile

Kaiser minimiza los dichos de Kast sobre el Congreso y apunta contra el gobierno por criticar al republicano

Squella defiende dichos de Kast sobre el Congreso y advierte una serie de medidas presidenciales en eventual gobierno

Rating del miércoles 13 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

El gran empresariado espera convencer a Jeannette Jara de reducir el impuesto a las empresas
Negocios

El gran empresariado espera convencer a Jeannette Jara de reducir el impuesto a las empresas

Ganancias del brazo minero del grupo Luksic se disparan durante el primer semestre

Marcel califica como “sus grandes dolores” en Hacienda el rechazo a la reforma tributaria y no cumplir meta fiscal 2024

Confirman lluvia y tormentas eléctricas en la Región Metropolitana, Valparaíso y O’Higgins
Tendencias

Confirman lluvia y tormentas eléctricas en la Región Metropolitana, Valparaíso y O’Higgins

Cómo Estados Unidos compró Alaska a Rusia y expandió su poder en América del Norte

Cómo es la base militar de Alaska en la que Trump y Putin se reunirán para discutir sobre la guerra en Ucrania

En Paraguay arremeten contra Piero Maza por su polémico arbitraje entre Cerro Porteño y Estudiantes por la Copa Libertadores
El Deportivo

En Paraguay arremeten contra Piero Maza por su polémico arbitraje entre Cerro Porteño y Estudiantes por la Copa Libertadores

Tras debutar seis meses después de su llegada: Marcelo Morales es marginado por indisciplina en el New York Red Bull

Solo uno llegó: Clark invita a Milad y Yunge a ver a la U en el Nacional tras polémica reunión entre Tobar, ANFP y Mosa

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo
Ciencia y Tecnología

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo

Científicos chilenos realizan crucial hallazgo sobre una de las enfermedades que más ceguera provoca a nivel mundial

Tras casi 20 años intentándolo, mujer queda embarazada gracias a la inteligencia artificial

Santaferia: “Queremos ir al Festival de Viña, sigue siendo un escenario importante, pero no hemos llegado a acuerdos”
Cultura y entretención

Santaferia: “Queremos ir al Festival de Viña, sigue siendo un escenario importante, pero no hemos llegado a acuerdos”

Una mezcla con sabor latino: Hombre Bomba presenta su primer disco Rumba Criolla

Julio Jung reaparecerá en homenaje tras revelarse problemas de salud

El debate sobre el aire acondicionado se politiza en Francia
Mundo

El debate sobre el aire acondicionado se politiza en Francia

Putin alaba los “esfuerzos sinceros” de Trump para poner fin al conflicto en Ucrania en la previa del encuentro bilateral

Estados Unidos devuelve a México un manuscrito de 1527 firmado por Hernán Cortés que había sido robado

“Reservado para el placer”: ¿Es buena idea agendar los encuentros sexuales?
Paula

“Reservado para el placer”: ¿Es buena idea agendar los encuentros sexuales?

Hablemos de amor: Me terminó un bot

Ángela Llanquinao Millaqueo y su hijo machi