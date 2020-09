El juez del caso de TikTok programa audiencia un domingo cuando se avecina la prohibición de Trump

Un juez federal programó una inusual audiencia el domingo por la mañana para decidir si EEUU puede seguir adelante con su prohibición de la popular aplicación para compartir videos TikTok.

ByteDance Ltd., el propietario chino de TikTok, ha pedido al tribunal que bloquee la prohibición, que comenzará el domingo por la noche, incluso mientras busca la aprobación del gobierno para la venta de una participación en sus operaciones estadounidenses a Oracle Corp. y Walmart Inc. bajo la presión del presidente Donald Trump. Argumentó en documentos judiciales el viernes que la prohibición pisotearía las protecciones constitucionales de la libertad de expresión.

Trump citó los riesgos de seguridad nacional en agosto, cuando anunció la prohibición de la red ampliamente utilizada en las tiendas de aplicaciones estadounidenses. El presidente, que también prohibió WeChat, propiedad de Tencent Holdings Ltd. de China, le dijo a ByteDance que su única alternativa es vender su negocio estadounidense. El Departamento de Justicia de Estados Unidos argumenta que las aplicaciones potencialmente le dan al gobierno de China acceso a millones de datos personales de estadounidenses.

El gobierno enfatizó esas preocupaciones en una presentación el viernes, instando al juez de distrito estadounidense Carl Nichols a no otorgar el bloqueo temporal. Los abogados estadounidenses citaron la evaluación del director del FBI, Christopher Wray, de que China representa la “mayor amenaza a largo plazo para la información y la propiedad intelectual de nuestra nación” como una razón para la prohibición.

Lazos del Partido Comunista

“Una de las herramientas que utiliza la República Popular China para promover sus objetivos es la recopilación de datos masivos”, afirmó el gobierno de EEUU, refiriéndose a la República Popular de China.

ByteDance, fundada en 2012 por Zhang Yiming, tiene vínculos estrechos con el Partido Comunista de China y debe cumplir con las leyes que requieren que coopere con el gobierno de China, expresó EEUU.

“En abril de 2018, el PCCh obligó a ByteDance a cerrar una de sus otras plataformas, y el Sr. Yiming emitió una disculpa pública en la que se comprometió a cooperar y elevar a los medios oficiales del PCCh”, señaló EEUU. “Después de esta expiación pública, ByteDance se sometió a una reestructuración organizativa con la infraestructura CCP ahora incorporada”.

La prohibición, anunciada en una orden ejecutiva del 6 de agosto, es parte de un esfuerzo más amplio de la administración para adoptar una línea dura contra Beijing, que Trump apuesta que lo ayudará a ganar la reelección. A partir de las 11:59 p.m. del 27 de septiembre, se eliminaría TikTok de las tiendas de aplicaciones administradas por Apple Inc. y Android de Google, los mercados más utilizados para aplicaciones descargables. Las personas que aún no tengan la aplicación no podrán obtenerla y quienes ya la tengan no tendrán acceso a las actualizaciones necesarias para garantizar su funcionamiento seguro y sin problemas. TikTok es utilizado regularmente por 19 millones de estadounidenses.

“Riesgos de seguridad”

Antes de la fecha límite que se avecina, ByteDance había abogado por un calendario acelerado en el caso. EEUU retrocedió en una audiencia el jueves, diciendo que ByteDance había presentado una demanda por separado hace más de un mes y se retrasó en solicitar la orden judicial en esta. En defensa de la prohibición, el gobierno volvió a citar preocupaciones de seguridad.

“TikTok puede continuar operando con respecto a los usuarios existentes, pero no puede agregar usuarios, y la razón de esto es que existen importantes riesgos de seguridad nacional”, dijo al juez el fiscal federal adjunto Daniel Schwei.

TikTok expresó que la prohibición ya estaba socavando su modelo de negocio al asustar a los usuarios y que había buscado alivio tan pronto como se lo permitió la ley. Dijo que el gobierno habría argumentado que su solicitud era prematura si se hubiera presentado antes.

“La urgencia de esto es creada por la prohibición del domingo por la noche”, dijo el abogado John Hall. “Esa parte no tiene ningún sentido para nosotros”.

Riesgos del usuario

Hall agregó que la prohibición aumentaría los riesgos para los usuarios existentes al evitar que reciban actualizaciones de seguridad periódicas. La fecha límite también estaba afectando la reputación de la empresa con los usuarios, que están considerando pasar a plataformas menos atractivas, señaló el abogado.

En la industria de las redes sociales, dijo Hall, “los usuarios retenidos es absolutamente el elemento vital de su negocio”.

En la presentación del viernes, los abogados de TikTok argumentaron que Trump está excediendo su autoridad con la prohibición propuesta y está actuando de una “manera irrazonable y caprichosa” al tratar de cortar todas las transacciones en el servicio.

La ley que se invoca "establece que la autoridad del presidente no se extiende a la regulación o prohibición directa o indirecta de la ‘comunicación personal’ y el flujo internacional de ‘información o materiales informativos’, como películas, fotografías y obras de arte, independientemente de la ' formato o medio de transmisión ", argumentaron los abogados de la empresa china.

Tal prohibición también pisotearía los derechos de libertad de expresión de los usuarios estadounidenses de la plataforma de la empresa china, agregaron los abogados de TikTok. Millones de estadounidenses “participan en un discurso protegido central en TikTok en la búsqueda de una amplia variedad de fines políticos, sociales y culturales”, según el informe. “Las Prohibiciones restringen ilegalmente este discurso en violación de la Primera Enmienda”.