El oro rompe una barrera clave y se instala en nuevos máximos históricos

El precio del oro no para de subir y en la jornada de hoy se instaló en nuevos máximos históricos, superando la barrera clave de los US$ 3.500 en medio de las especulaciones por la tasa de interés en Estados Unidos y la baja del dólar.

Concretamente, la onza troy experimenta un alza de 0,88% y se cotiza en los US$ 3.516.

El metal precioso y activo refugio por excelencia y acumula un salto de 32,47% enlo que va del año y de 16% desde mediados de marzo pasado, cuando la onza superó por primera vez la barrera de los US$ 3.000, recuerda Europa Press.

De acuerdo a esa misma agencia, el alza del precio del oro tiene también como trasfondo las preocupaciones en torno a la independencia de la Reserva Federal, tras la ofensiva de Donald Trump contra una gobernadora del banco central estadounidense.

Cuánto vale una onza de oro JINGMING PAN

En base a reportes de Renta 4, EP dijo que el oro y otros tantos activos financieros están pendientes en las próximas semanas de las entrevistas que realizará el secretario del Tesoro, Scott Bessent, a los candidatos a sustituir a Jerome Powell al frente de la Fed una vez finalice su mandato en mayo de 2026.

“A partir de ahí, es previsible que Bessent presente tres o cuatro nombres a Trump entre los que éste decidirá quién será el próximo presidente de la Fed (y presidente “en la sombra” hasta que el relevo se haga oficial)”, prevén los expertos de Renta 4.

Proyecciones para el oro

En ese contexto, Bank of America elevó en 6% su cálculo promedio para el precio del oro en los próximos seis años, hasta los US$ 3.049 por onza.

Sin embargo, el banco estadounidense mantiene un objetivo de corto y mediano plazo en US$ 4.000 la onza, aunque estima una cotización de US$ 3.356 la onza para este año y US$ 3.659 en 2026.

Según un análisis de la entidad bancaria, las tensiones tanto económicas como políticas en EEUU seguirán influyendo en la demanda de este activo.