El otro conflicto que afecta al dueño de la ex Clínica Sierra Bella

El doctor Carlos Pizarro Mellado, quien trabajó por 20 años en el Hospital Militar como cirujano digestivo, cuenta que depositó los ahorros de su vida en un negocio que terminó de la peor forma. Pizarro es dueño del inmueble donde se ubica Clínica Los Dominicos y hace unos días solicitó el inició un arbitraje ante el CAM Santiago en contra de un abogado que ha hecho otros negocios en el rubro de la salud y al que exige el pago de rentas de arrendamiento adeudadas por esa propiedad. Se trata Felipe Sánchez Pérez, dueño de Inmobiliaria San Valentino SpA, quien también intentó sin éxito vender el inmueble de la Clínica Sierra Bella a la Municipalidad de Santiago.

En su demanda arbitral, el facultativo exige la restitución del inmueble en el que funcionaba la clínica que operaba Sánchez. En el escrito pide el cobro de las mensualidades impagas, multas y una indemnización de perjuicios. El edificio contaba con resoluciones sanitarias que le permitían funcionar como un centro de salud. A traves de varias sociedades relacionadas, el abogado Felipe Sánchez operaba el recinto médico desde diciembre de 2019. Pero en junio del año pasado, Sánchez pidió a Pizarro que firmaran un nuevo contrato a nombre de la Sociedad Quirúrgica Inmobiliaria SP SpA, la que es representada legalmente por su madre, Sonia Jeanette Pérez Ahumada. En julio se realizó otro cambio: el arrendatario ahora sería San Valentino, la misma sociedad que constituyó en febrero de 2022 y que compró en más de $ 2.000 millones el inmueble de Sierra Bella.

La demanda arbitral, patrocinada por el socio de Clyde & Co. Jorge Meneses, está en manos del juez árbitro Diego Fuentes González, y en ella se exige declarar el término por desahucio de dos contratos de arrendamiento sobre el mismo inmueble, uno a favor de Carlos Pizarro y otro a favor de su sociedad, Inmobiliaria y Asesorías Maya SpA. Esa sociedad, en el Servicio de Impuestos Internos, aparece como la dueña del inmueble de Hernando de Magallanes 142, que tiene un avalúo fiscal de $ 632 millones. Por ahora los montos demandados suman unos 9.000 UF (unos $324 millones).

En abril de 2022, Felipe Sánchez acordó la compra del inmueble de Clínica Sierra Bella en $2.080 millones y a fines de 2022, la Municipalidad de Santiago ofreció $8.200 millones. El vendedor era San Valentino. Pero la operación está detenida por el reproche de la Contraloría General de La República (CGR) a la operación.

El doctor Pizarro cuenta que Felipe Sánchez lo contactó cuando supo que el anterior arrendatario estaba de salida. Dice que no tenía mayores antecedentes de él y hoy se lamenta por haber firmado un contrato que lo tiene amarrado. No puede usar el inmueble ni tampoco otorgarlo en arriendo a otra persona. Pizarro es expresidente de la Sociedad de Cirugía Digestiva de Chile, posee un máster en Administración de Salud.

“Llevo meses sin recibir el arriendo y no he podido obtener la restitución de los inmuebles. Incluso dejé de cobrarle arriendo por alrededor de siete meses durante la pandemia. He sabido de reiterados sumarios sanitarios que le han sido cursados a la empresa a través de la que Sánchez opera la Clínica, y que incluso el Seremi de Salud mantiene la Clínica clausurada hasta el día de hoy, perjudicando por lo mismo también su imagen. Es lamentable llegar a un arbitraje, con todos los costos adicionales implicados. Una gran lección que saco de todo esto es que son los médicos los profesionales más preparados para dirigir los asuntos clínicos de un establecimiento de salud”, explicó a Pulso.

Este viernes el abogado Felipe Sánchez Pérez respondió por teléfono y se mostró sorprendido por la solicitud de arbitraje del dueño de la Clínica Los Domínicos. El abogado sostuvo que “no hemos sido notificados de una demanda arbitral. Hoy tenemos una diferencia con Inmobiliaria Maya y notificamos el incumplimiento contractual hace seis meses. Es un tema de contratos. No es más que eso”.

“Los arbitrajes son asuntos privados. No es un tema de rentas, es un incumplimiento contractual de parte del arrendador” añadió, pero evitar dar detalles de las diferencia que existe con doctor Carlos Pizarro.

Origen de la disputa

Los nuevos contratos firmados el 22 de junio de 2022 entregaron el arriendo del inmueble a Inmobiliaria San Valentino SpA hasta el 13 de diciembre de 2024. El acuerdo quedó plasmado en las oficinas del notario público Iván Torrealba Acevedo estipuló una renta mensual de 422 UF ($15 millones) a pagar a Inmobiliaria y Asesorías Maya y otros 143 UF ($5 millones) a Carlos Pizarro. El inmueble tiene cinco resoluciones sanitarias que datan de 1998 a 2012, dictadas por la Secretaría Ministerial de Salud, Región Metropolitana y el Servicio de Salud Metropolitano Oriente, lo que le permiten operar como un centro de salud.

El problema es que, según la demanda, San Valentino se ha negado a pagar los arriendos, aduciendo una presunta vulneración a las cláusulas del contrato, a partir de febrero de 2023.

Poco antes, la Clínica Los Domínicos que gestionaba Felipe Sánchez fue escenario de un episodio dramático: el 12 de diciembre de 2022 una mujer de 43 años acudió a realizarse una abdominoplastia y falleció en el recinto producto de un paro cardiorrespiratorio. A partir del sumario sanitario, la autoridad detectó una serie de irregularidades, como que el personal que atendía pacientes no contaba con el registro en la Superintendencia de Salud. El centro de salud dejó de operar, pero en febrero la Seremi de Salud de la Región alzó esa medida por seis meses, hasta julio de 2023, pero solo con el objetivo de permitir hacer cambios a su planta física y cumplir con la normativa sanitaria vigente. En caso de no hacer los cambios, la clínica arriesga perder la resolución sanitaria que le permite su funcionamiento.