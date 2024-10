El petróleo sostiene alza por escalada de tensión en Medio Oriente

hace 16 minutos Tiempo de lectura: 2 minutos

El crudo sube más de un 3% por escalada de tensión en Oriente Medio

Los futuros del Brent tocaron su nivel más alto en un mes, con un salto de US$ 2,42, o un 3,3%, a US$ 75,98 el barril. El crudo estadounidense West Texas Intermediate (WTI) subía US$ 2,47, o un 3,5%, a US$ 72,30.