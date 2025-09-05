El PIB de la eurozona frenó su avance en el segundo trimestre
Entre los Estados miembro de la UE con datos disponibles, los mayores ritmos de crecimiento se dieron en Dinamarca (1,3%); Croacia y Rumanía (1,2%); y Bulgaria (0,9%).
El crecimiento del producto interior bruto (PIB) de la eurozona se desaceleró en el segundo trimestre al 0,1% coincidiendo con la fase más aguda de la guerra arancelaria, frente a la expansión del 0,6% observada en los primeros tres meses de año, según ha confirmado este viernes Eurostat.
En el caso de los Veintisiete, el PIB avanzó un 0,2% entre abril y junio en comparación con los tres meses anteriores, tres décimas menos. Respecto del segundo trimestre del año pasado, el PIB aumentó un 1,5% en la zona euro y un 1,6% en la UE.
Entre los Estados miembro de la UE con datos disponibles, los mayores ritmos de crecimiento se dieron en Dinamarca (1,3%); Croacia y Rumanía (1,2%); y Bulgaria (0,9%). Por contra, el PIB de Finlandia cayó un 0,4% en el segundo trimestre, seguido de retrocesos en Alemania (-0,3%) e Italia (-0,1%).
El PIB de Estados Unidos del segundo trimestre aumentó un 0,8% con respecto al periodo inmediatamente previo, cuando se anotó un -0,1% a cuenta de la explosión de importaciones realizadas para anticiparse a los aranceles de Trump.
