El reordenamiento financiero de VTR en medio del Covid-19: emite bonos y modifica contratos de crédito

Han sido semanas intensas para VTR. No solo ha sido una de las compañías más cuestionadas en medio de la pandemia del Covid-19 -por los problemas en la señal-, sino que además, el viernes 24 de julio, se le sumó un ingrediente adicional: una demanda colectiva interpuesta por el Sernac acusando justamente mala calidad en el servicio de internet, tras recibir más de 11.000 reclamos en tres meses.

Entre toda esa batahola, la compañía realizó todo un reordenamiento financiero con miras a alivianar su carga. Según detallaron portales legales, el 2 de julio, la firma -asesorada por Carey- emitió dos bonos preferentes en mercados internacionales con vencimientos a 2028: uno por US$ 600 millones vía VTR Comunicaciones, y otro por US$ 550 millones de parte de su matriz, VTR Finance; todo, para prepagar un bono por US$ 1.400 millones que VTR Finance había emitido en 2018 con vencimiento en 2024.

Además, la compañía de propiedad de Liberty Global modificó ciertos contratos de Crédito Rotativo y documentos anexos suscritos por VTR.Com y VTR Comunicaciones. Ahora -se lee en publicaciones especializadas-, la empresa incluyó una extensión de la fecha de su vencimiento -hasta 2026-, un aumento por hasta US$ 50 millones de la Línea de Crédito Rotativa, la incorporación de Deutsche Bank como nuevo acreedor del mismo, celebración de nuevos Contratos de Cobertura Garantizados con los bancos y la modificación de las garantías y documentos financieros locales.

En un press release de Liberty Latin America, se explicó que estas transacciones extienden el plazo promedio de las obligaciones de deuda de VTR por entre 3 y 7 años. Además, la firma señaló que durante el primer trimestre de 2021 tiene la intención de mover el 80% que poseen en la empresa costarricense Cabletica bajo VTR Finance N.V. dentro de una nueva estructura corporativa.