La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    El sector privado valora los nombres escogidos por Kast para su gabinete

    Gremios como la CPC, Icare, CNC, CChC, Fedetur, SNA y el Consejo del Salmón reaccionaron ante los nombres anunciados por el presidente electo en el equipo económico.

    Por 
    Pulso de La Tercera
    DIEGO MARTIN/ATON CHILE

    Los gremios empresariales valoraron positivamente las designaciones de ministros del presidente electo, José Antonio Kast, anunciadas este martes.

    “Destaco la importancia de contar con un equipo que entregue certezas y conducción en un escenario económico desafiante”, dijo la presidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Susana Jiménez.

    Holger Paulmann, presidente de Icare y Sky Airline, expresó que “lo importante ahora es la señal: que Chile recupere rumbo, la seguridad, las certezas y la capacidad de gestión para volver a crecer, crear empleo y mejorar la productividad. Esperamos conducción y resultados, avanzar en certezas regulatorias que permanezcan más allá de un gobierno, y una agenda que combine crecimiento con cohesión social”, indicó. “Si se ordenan prioridades y se destraba la inversión con responsabilidad, habrá mejores oportunidades para las personas y para el país”.

    Los gremios y sus ministros

    Desde la Cámara Nacional de Comercio (CNC) valoraron el nombramiento de Tomás Rau como ministro del Trabajo. “Creemos que la prioridad debe estar en una agenda laboral pro-empleo, especialmente en sectores como el comercio, los servicios y el turismo, combinando crecimiento económico, formalización y capacitación. Avanzar hacia un sistema laboral más flexible y seguro, que facilite la contratación, promueva la participación de mujeres y jóvenes y entregue certezas a trabajadores y empleadores, será clave”.

    El presidente de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), Alfredo Echavarría, abordó la designación del Iván Poduje en Vivienda: “Conocemos la trayectoria, tanto en el ámbito profesional como en su participación en el debate público. Ha sido un profesional activo en varias administraciones, permitiéndole conocer la gestión de las políticas públicas. Esperamos mantener una colaboración activa y técnica que permita avanzar en soluciones concretas ante desafíos urgentes como el déficit habitacional y los planes de reconstrucción que requerirán las regiones afectadas por los incendios”.

    También se refirió a los desafíos que deberá abordar Ministerio de Obras Públicas (MOP), encabezado por Martín Arrau, señalando que Chile “cuenta con una robusta cartera de concesiones que debe fortalecerse para mejorar la infraestructura, aumentar la inversión y sostener el crecimiento que el país necesita”.

    También el gremio opinó sobre la designación de Daniel Mas como biministro de Economía y Energía. “Sin duda que el desafío que asume Daniel Mas es mayor. Como Biministro de Economía y Minería deberá desplegar todos sus conocimientos en áreas clave para activar la economía del país. Su cercanía con el sector, su experiencia como consejero y presidente de la Cámara regional de La Serena y vicepresidente de la CPC, le han entregado conocimiento en terreno en materias tan relevantes como impulsar el desarrollo de Chile”, indicó.

    La presidenta de Fedetur, Mónica Zalaquett, declaró que el rol de Daniel Mas en Economía será clave. “Valoramos especialmente que provenga del mundo privado, porque conoce de primera mano la realidad de las empresas, de las pymes y de los sectores productivos. Desde Fedetur esperamos trabajar de manera cercana y colaborativa con él para impulsar la inversión, mejorar la competitividad del sector, fortalecer la promoción internacional y generar más y mejores empleos”.

    El presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Antonio Walker se refirió respecto a la designación de Jaime Campos como titular de la cartera del sector: “Así como siempre hemos respaldado a los ministros de Agricultura, Jaime Campos cuenta con todo nuestro apoyo para asumir este nuevo desafío. Tiene una amplia trayectoria política, fue ministro en dos oportunidades -una de ellas de Agricultura- y conoce profundamente nuestro sector. Es una persona abierta al dialogo, lo que será clave para establecer alianzas con otros ministerios y relacionarse con el Congreso para avanzar en proyectos fundamentales”.

    Loreto Seguel, presidenta del consejo del Salmón expresó optimismo ante la conformación del equipo económico. “En un momento clave para la economía nacional, se abre una oportunidad única para promover e implementar una agenda de crecimiento inclusivo, sostenible y con foco en el desarrollo productivo, que permita conectar crecimiento económico con desarrollo regional, empleo y bienestar para las personas”, dijo Seguel.

    Por su parte, la Asociación de Industrias Metalúrgicas y Metalmecánicas (Asimet), valoró el anuncio del gabinete económico, destacando la trayectoria profesional y técnica de quienes asumirán las carteras de Hacienda, Jorge Quiroz, y de Economía y Minería, Daniel Mas, en un contexto marcado por relevantes desafíos económicos y productivos para el país.

    “Desde la Asociación de Aseguradores de Chile valoramos el nombramiento de las nuevas autoridades ministeriales, así como la experiencia y trayectoria que aportan a la conducción de carteras clave en un momento en el que el país enfrenta desafíos que exigen liderazgo, coordinación y una mirada de largo plazo”, señaló el presidente de la Asociación de Aseguradores de Chile, Alejandro Alzérreca.

    Cámara Chilena Norteamericana de Comercio (AmCham) se refirió particularmente al nombramiento del empresario Francisco Pérez Mackenna como Ministro de Relaciones Exteriores que hasta el momento ejercía cargos en Quiñenco y como director del gremio. “Desde AmCham Chile le deseamos el mayor de los éxitos en esta nueva etapa y agradecemos su dedicación, visión y contribución durante estos años como director de la Cámara”

