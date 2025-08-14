SUSCRÍBETE
El dólar busca terminar su tendencia a la baja en medio de la presión por datos de inflación en EE.UU.

La moneda de Estados Unidos en Chile sube luego de dos jornadas consecutivas a la baja.

Emiliano CarrizoPor 
Emiliano Carrizo
El valor del dólar en Chile el 14 de agosto del 2025

El dólar sube en la última jornada de la semana más corta en Chile por motivo del feriado de este viernes. La moneda de Estados Unidos en Chile sube luego de cerrar la jornada pasada a la baja.

De cara a la última parte del día, el dólar subía $ 7,70 respecto al cierre de este miércoles y llega a un valor de $ 961,35, cerca de máximos del día. Así, la divisa terminaría con su racha de dos jornadas consecutivas a la baja, donde restó $15,45.

Sin embargo, en el balance de la semana, la divisa cae $4,2 y anotaría dos semanas consecutivas a la baja. En la anterior, la divisa bajó $2,45.

“La cotización del dólar registra avances en la presente sesión, en línea a fundamentos externos tras conocerse un dato de inflación al productor en Estados Unidos muy por encima de lo proyectado”, explicó Ricardo Bustamante, subgerente de estudios de Capitaria.

Los precios de producción en Estados Unidos suben en julio un 0,9% frente al estancamiento del mes anterior

El índice de precios de producción (IPP) de Estados Unidos subió en julio un 0,9% frente al estancamiento del mes previo, según ha revelado este jueves la Oficina de Estadísticas Laborales del Departamento de Trabajo. El mercado esperaba un 0,2%.

Ante este contexto, el IPP anual llegó a 3,3%, por encima del 2,4% previo y del 2,5% proyectado. “Este resultado reduce la probabilidad de bajas de tasas por parte de la Reserva Federal y elimina el efecto bajista que había dejado el IPC conocido el martes”, explicó Bustamante de Capitaria.

Reuters también destacó que se reportó una baja en el número de estadounidenses que presentaron solicitudes de ayuda por desempleo durante la semana pasada, en un contexto de escasos despidos.

Así, la agencia de noticias destacó que, tras estos datos, “los operadores borraron lo que habían sido pequeñas, pero crecientes apuestas sobre un recorte de medio punto porcentual en las tasas de interés el próximo mes por parte de la Fed. Pero los mercados descuentan una reducción de 25 puntos básicos en septiembre”.

Ante este contexto, el dólar en el mundo subía. El índice del dólar, que mide el desempeño de la divisa frente a sus pares más importantes en el mundo, subía 0,27% a 98,11 puntos.

El peso chileno también se debilitaba en medio de la caída del cobre. "La extensión por 90 días de la tregua comercial entre Estados Unidos y China ha dado cierto respiro a los inversionistas, aunque el impacto de las tarifas sobre productos semielaborados de cobre sigue generando incertidumbre en la demanda", comentó Emanoelle Santos, analista de mercados XTB Latam.

Así, el valor a tres meses del cobre en Comex caía 0,43% a US$ 4,48 la libra. Mientras que, el valor al contado del metal en la Bolsa de Metales de Londres bajó un -0,83% a US$ 4,384 la libra.

