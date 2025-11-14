OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    El dólar cae a la espera de conocer el resultado de las elecciones presidenciales y parlamentarias en Chile

    La moneda de Estados Unidos en Chile anotaba una leve baja en línea con los comportamientos de los últimos días.

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo
    El valor del dólar en Chile el 14 de noviembre del 2025.

    El dólar cae en la última jornada de la semana marcada por las elecciones presidenciales y parlamentarias, donde el mercado espera saber quiénes serán los dos candidatos que pasen a segunda vuelta, en especial el representante de la derecha, y la composición del Congreso.

    El dólar cae $1,18 con respecto al cierre de este jueves en la Bolsa Electrónica de Chile (BEC) y llegaba a un valor de $929,42 la unidad. Esto luego de cerrar prácticamente plano este jueves.

    “La contienda agrega un componente adicional de incertidumbre para los inversionistas, que podrían ajustar posiciones en función de las expectativas sobre continuidad o cambios en la agenda fiscal y económica del país”, comentó Emanoelle Santos, analista de mercados de la plataforma XTB Latam.

    Por su parte, Rodrigo Castillo, director general de BeFX, comentó que “el día lunes, lo más probable es que tengamos un gap de mercado de por lo menos en el rango de $10 a $15, ya que, aunque es solo la primera vuelta, definiría con alta probabilidad el resultado presidencial. También el control del parlamento será clave para el próximo gobierno, lo que también marcaría la tendencia de la divisa en estos últimos meses del año”.

    El mercado también considera el factor externo, donde la mirada está puesta en Estados Unidos. “El mercado opera bajo incertidumbre elevada, especialmente tras los mensajes contradictorios desde la Casa Blanca respecto a la publicación de los informes de empleo e inflación”, dijo Diego Montalbetti⁩ de Capitaria.

    La Casa Blanca había informado esta semana que las cifras de inflación y empleo en Estados Unidos de octubre no se darían a conocer por el prolongado cierre de gobierno en la superpotencia, algo que generó que no pudieran recolectarse los datos para elaborar los informes correspondientes en los tiempos en que se hacen normalmente.

    Ante este contexto, el dólar en el mundo caía 0,05% a 99,12 puntos.

    Más sobre:MonedsaDólar

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Presidente de la UDI llama a la oposición a “no farrearse” mayoría histórica en el parlamento

    Justicia británica dice que la minera BHP es responsable por el grave desastre de la represa de Brasil en 2015

    Fiscal nacional reconoce “derrota grave” para el Ministerio Público en caso SQM

    SEA aprueba megalínea de transmisión Kimal-Lo Aguirre: Comienzo de operación se proyecta para 2029

    El delito que migró de país: Represión alemana desplaza hacia Austria a los ladrones holandeses de cajeros automáticos

    Pleno de la Suprema abre sumario contra ministro Simpertigue por vínculos con abogado de la trama bielorrusa

    Lo más leído

    1.
    Enríquez-Ominami propone retiro total de fondos de pensiones para personas que tengan hasta $20 millones en sus cuentas

    Enríquez-Ominami propone retiro total de fondos de pensiones para personas que tengan hasta $20 millones en sus cuentas

    2.
    Alcaldes de Chile Vamos que fueron a acto de Kast asisten también al cierre de campaña de Matthei

    Alcaldes de Chile Vamos que fueron a acto de Kast asisten también al cierre de campaña de Matthei

    3.
    Credicorp: paso de Kast a segunda vuelta ya está internalizado, pero un avance de Kaiser podría corregir a la baja el Ipsa

    Credicorp: paso de Kast a segunda vuelta ya está internalizado, pero un avance de Kaiser podría corregir a la baja el Ipsa

    4.
    Evelyn Matthei realiza cierre de campaña con duro discurso contra el gobierno y el Frente Amplio

    Evelyn Matthei realiza cierre de campaña con duro discurso contra el gobierno y el Frente Amplio

    5.
    The Economist resalta el hito que sería el “giro brusco a la derecha” en las próximas elecciones de Chile

    The Economist resalta el hito que sería el “giro brusco a la derecha” en las próximas elecciones de Chile

    Portada del dia

    La mejor información para estas elecciones🗳️📰

    Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Hasta 31°C en Santiago hoy, ¿a qué hora será el peak de calor?

    Hasta 31°C en Santiago hoy, ¿a qué hora será el peak de calor?

    El príncipe Guillermo reveló cómo manejaron el cáncer de Kate Middleton con sus hijos

    El príncipe Guillermo reveló cómo manejaron el cáncer de Kate Middleton con sus hijos

    “Chile está extremadamente atemorizado”: qué dice un reportaje de la BBC sobre la delincuencia en el país

    “Chile está extremadamente atemorizado”: qué dice un reportaje de la BBC sobre la delincuencia en el país

    La desgarradora historia de la canción más triste de Mon Laferte, el cover escogido por Dua Lipa para Chile

    La desgarradora historia de la canción más triste de Mon Laferte, el cover escogido por Dua Lipa para Chile

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Argentina vs. México por el Mundial Sub 17

    A qué hora y dónde ver a Argentina vs. México por el Mundial Sub 17

    Dónde y a qué hora ver a Francia vs. Colombia por el Mundial Sub 17

    Dónde y a qué hora ver a Francia vs. Colombia por el Mundial Sub 17

    Dónde y a qué hora ver a Venezuela vs. Australia por el amistoso internacional

    Dónde y a qué hora ver a Venezuela vs. Australia por el amistoso internacional

    Presidente de la UDI llama a la oposición a “no farrearse” mayoría histórica en el parlamento
    Chile

    Presidente de la UDI llama a la oposición a “no farrearse” mayoría histórica en el parlamento

    A qué hora y dónde ver a Argentina vs. México por el Mundial Sub 17

    Fiscal nacional reconoce “derrota grave” para el Ministerio Público en caso SQM

    Justicia británica dice que la minera BHP es responsable por el grave desastre de la represa de Brasil en 2015
    Negocios

    Justicia británica dice que la minera BHP es responsable por el grave desastre de la represa de Brasil en 2015

    SEA aprueba megalínea de transmisión Kimal-Lo Aguirre: Comienzo de operación se proyecta para 2029

    El dólar cae a la espera de conocer el resultado de las elecciones presidenciales y parlamentarias en Chile

    Por qué la BBC le pidió disculpas a Donald Trump
    Tendencias

    Por qué la BBC le pidió disculpas a Donald Trump

    “Primera vez que salimos de tu living”: así es Netflix House, el primer parque temático de la plataforma de streaming

    Qué es el río atmosférico, el fenómeno que traerá lluvias de 200 mm en dos regiones del país

    “El hombre que hizo soñar a Bolivia”: la reacción internacional a la muerte de Xabier Azkargorta
    El Deportivo

    “El hombre que hizo soñar a Bolivia”: la reacción internacional a la muerte de Xabier Azkargorta

    “En Chile no hice más que amigos, pese a que hubo mucha oposición”: la última vez que Xabier Azkargorta habló de la Roja

    Pesar en el fútbol: fallece el extécnico de la Roja Xabier Azkargorta

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 15 y 16 de noviembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 15 y 16 de noviembre

    Cómo CNC abrió una puerta nueva para la escucha de música clásica

    Conectado a la ciudad y en “alianzas con festivales” de música: así es el Hotel ibis Santiago Providencia

    Mon Laferte revela que Dua Lipa la invitó a cantar con ella en el Estadio Nacional
    Cultura y entretención

    Mon Laferte revela que Dua Lipa la invitó a cantar con ella en el Estadio Nacional

    Dave Mustaine, Ride the Lightning de Metallica y una trama de varios capítulos

    Una tarde de descanso: Dua Lipa visitó la Viña Concha y Toro

    El delito que migró de país: Represión alemana desplaza hacia Austria a los ladrones holandeses de cajeros automáticos
    Mundo

    El delito que migró de país: Represión alemana desplaza hacia Austria a los ladrones holandeses de cajeros automáticos

    Juez español procesa a Íñigo Errejón, cofundador e ideólogo de Podemos, por presunta agresión sexual a actriz

    Ucrania reporta ataque nocturno ruso en Kiev con 430 drones y 18 misiles

    (Yerma): la infertilidad y el deseo de ser madre llevados a escena
    Paula

    (Yerma): la infertilidad y el deseo de ser madre llevados a escena

    Hablemos de amor: las voces que quedaron en WhatsApp

    Camila Scarabello y la pedagogía hospitalaria como derecho