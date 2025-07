El dólar extiende su caída en medio de la debilidad de la divisa en el mundo y el avance del cobre

El dólar comienza el mes de julio buscando dejar atrás el soporte de los $930 y registrando una tendencia a la baja. La moneda de Estados Unidos en Chile viene de cerrar el mes y el semestre con retrocesos. La debilidad de la divisa en el mundo y el avance del cobre explicaban el comportamiento.

Así, en la primera parte del día, el dólar caía $4,11 respecto al cierre de este lunes y llegaba a un valor de $927,79 la unidad. De seguir así, la divisa anotaría dos jornadas consecutivas con retrocesos.

Sin embargo, en las primeras operaciones del día, el dólar se ubicó en un precio mínimo de $926,50 y luego moderó un poco su baja.

“De romperse el nivel de $927, los siguientes soportes estarían en $922 y luego en $917″, comentó Rodrigo Castillo, director general de Befx.

En el plano local, la publicación del Indicador Mensual de Actividad Económica (Imacec) de mayo, que creció en línea con las expectativas y registra su segundo mejor desempeño del año.

El peso chileno se fortalecía en medio del avance de los futuros del cobre en Comex. El valor a tres meses subía 1,34% a US$ 5,15 la libra.

“Los precios del cobre han repuntado, impulsados por mejores datos económicos en China, particularmente un PMI manufacturero que volvió a territorio expansivo", explicó Ignacio Mieres, jefe de análisis XTB Latam.

Ante este contexto, de factores locales y alza del cobre, Mieres añadió que “tras las elecciones primarias, no se observó un aumento significativo en la volatilidad, lo que fue interpretado positivamente por el mercado y no generó tensiones sobre el tipo de cambio (...) Estos factores refuerzan una visión positiva para el peso chileno, y de mantenerse esta dinámica, no se descarta que el tipo de cambio continúe descendiendo hacia la zona de los $920 en el corto plazo”.

Por su parte, el dólar frente a su pares más importantes del mundo extendía su caída. “El dollar index alcanza un nuevo nivel mínimo desde 2022, presionado por expectativas de recortes de tasas en Estados Unidos ante señales de una inflación más contenida y un enfriamiento económico progresivo. A esto se suma una moderación de los riesgos geopolíticos, que reduce la demanda por activos refugio como el dólar”, comentó Ricardo Bustamante, subgerente de estudios de Capitaria.

Así, el índice del dólar, que mide el desempeño de la divisa frente a sus pares más importantes del mundo, caía un 0,28% a 96.61 puntos.