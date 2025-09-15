Elon Musk compra US$ 1.000 millones en acciones de Tesla y la firma se dispara en bolsa

Tesla es la compañía que acapara todas las miradas de los inversionistas en el arranque de la semana debido a la compra de US$ 1.000 millones en acciones de la compañía que realizó su fundador, Elon Musk.

La compra tenía efectos inmediatos en el mercado y el papel del fabricante de autos eléctricos experimenta un salto de más de 8%, a casi US$ 400 por título, en las operaciones previas al inicio de Wall Street.

El segundo hombre más rico del planeta compró el viernes 2,7 millones de papeles de la compañía a distintos precios, un tipo de operación que es poco común para el empresario. En 2020, Musk había comprado 200.000 acciones por un valor de apenas US$ 10 millones, según datos de Verity que citó CNBC.

Antes de las compras del viernes, Musk poseía aproximadamente el 13% de Tesla.

Qué hizo Elon Musk con las acciones de Tesla.

A principios de este mes, el directorio de la empresa le propuso un plan de compensación que no tiene precedente en ninguna parte del mundo debido a su colosal monto.

La junta directiva de la empresa de autos eléctricos está pidiendo a los inversionistas aprobar un bono por casi US$ 1 billón (US$ 975.000 millones) para el empresario, básicamente con el fin de que se concentre en Tesla, que no se distraiga con la política y que cumpla con una serie de metas ambiciosas.

La cifra es más de tres veces el PIB anual de Chile.

Ventas de Tesla

De acuerdo a CNBC, las acciones de Tesla este año se han visto afectadas por la caída de las ventas, en parte vinculada a las actividades políticas de Musk que perjudican a la marca, junto con el fin de ciertos incentivos para los vehículos eléctricos por parte de la administración Trump.

Qué hizo Elon Musk con las acciones de Tesla. Andres Perez

Los analistas están divididos sobre la acción, ya que el precio objetivo de consenso en Wall Street prevé una caída de aproximadamente el 20 % a partir de ahora, según Tipranks.com.

Sin embargo, muchos son optimistas a largo plazo sobre si Musk logra transformar la empresa para centrarse más en la conducción autónoma, la IA y la robótica. El director ejecutivo quiere que los accionistas aprueben una inversión de Tesla en su nueva empresa, xAI.