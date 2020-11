Empresa española se dispara en bolsa tras la venta de su participación mayoritaria en la chilena CGE

La venta de la chilena CGE a State Grid tiene efectos inmediatos en bolsa. Los papeles de Natugry, la española dueña de la distribuidora chilena, registran una ganancia de 7,70% en una jornada en que el Ibex 35 -selectivo de la plaza bursátil española- anota un alza de 0,35%.

Las acciones de la empresa ayer habían registrado una caída de 2%.

Ante este escenario, los inversionistas apoyaron la venta de 2.570 millones de euros, equivalente a unos US$3.000 millones a la china State Grid International Development Limited (SGID), que es actualmente controladora de Chilquinta.

Según consiga CincoDías, la empresa estatal china es la mayor eléctrica del mundo con 1.100 millones de clientes. Además, el medio consigna que la venta servirá para que la española pueda recortar una deuda que arrastra.

Por su parte, la acción de CGE no registra movimientos en la Bolsa de Santiago en línea con su comportamiento que desde hace cinco jornadas no registra cambios en su precio. Mientras que, State Grid no cotiza en ninguna plaza bursátil.