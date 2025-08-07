Empresas prevén que desempeño de sus negocios será igual o mejor en un año

Las empresas perciben que su desempeño ha perdido algo de impulso en relación con los primeros meses del año. Según el Informe de Percepciones de Negocios de agosto, dado a conocer este jueves por el Banco Central, esta es una situación que se esperaba en algunos rubros, como el comercio o el turismo, los que se habían visto beneficiados por un verano que calificaron como especialmente bueno.

El documento precisa que el principal contraste se sigue observando en el norte del país, donde hace varios trimestres se viene reportando un continuo impulso del sector minero sobre la inversión y la actividad de otros rubros.

Por su lado, la construcción mantiene un desempeño más bajo comparado con el de otros sectores. Sin embargo, se observan diferencias entre los distintos segmentos que la componen, siendo el de viviendas privadas el más alicaído. Las causas del deterioro de este sector son diversas y abarcan problemas en el acceso al financiamiento por parte de estas empresas, la implementación de nuevas normativas y regulaciones, alzas de costos, debilitamiento de las expectativas económicas y problemas y/o alargues en la tramitación de permisos, entre otras.

Perspectivas

En cuanto a las perspectivas la mayoría de las empresas espera que su desempeño dentro de un año sea similar o mejor al actual. De todas formas, ello considera expectativas que han ido moderándose en meses recientes. Las empresas tampoco anticipan grandes cambios en los factores determinantes de su desempeño, aunque estiman que los márgenes podrían ser algo más estrechos.

Los focos de atención de cara a los próximos meses abarcan distintos ámbitos. De manera general, se alude a la puesta en marcha de nuevas normativas, las demoras en la obtención de permisos, la evolución del escenario político local e internacional y eventuales alzas adicionales de los costos laborales no planificadas.

Algunos sectores relatan preocupaciones adicionales; por ejemplo, las dudas que se señalan en el sector agrícola, en particular, en la producción de cerezas, y el acuícola, por la evolución de los precios de sus exportaciones.

Menor cantidad de trabajadores

Como se desprende del relato de las empresas, en los últimos años existe una tendencia creciente hacia operar con dotaciones menores. Sin asignar un peso específico a cada uno, las empresas indican que en esto se conjugan dos grandes factores. Por un lado, la introducción de nuevas tecnologías y el esfuerzo por optimizar procesos. Por otro, el aumento de los costos laborales y los cambios regulatorios.

Todo esto ha redundado, en algunos casos, en una reducción del número de trabajadores de las empresas. En otros, en un cambio de los perfiles buscados. Algunas empresas resaltan que la introducción de nuevas tecnologías se ha dado especialmente en puestos de trabajo donde la fuerza laboral es predominantemente femenina, como por ejemplo el comercio, el retail y los rubros frutícola y de servicios administrativos.

A estas tendencias, se suma la evolución cíclica de cada sector. En algunos de ellos, con dotaciones que se mantienen reducidas, dada una actividad que no se recupera por completo.

Respecto de la disponibilidad de trabajadores, en general las empresas declaran menores dificultades. No obstante, persiste la estrechez en algunos perfiles específicos, particularmente en los técnicos. Esto se acentúa en rubros con un uso intensivo de capital, como la minería, tecnologías de información, energía e industria manufacturera, entre otros. Esta escasez se amplifica en aquellas empresas que han incorporado nuevas tecnologías o maquinarias a sus procesos.

Condiciones crediticias

Las empresas perciben que las condiciones financieras no han tenido grandes cambios en lo reciente. De todos modos, respecto del año pasado, sí se reporta una menor restricción.

En este escenario, la demanda por créditos se mantiene sin variaciones relevantes. Las solicitudes actuales y futuras para capital de trabajo predominan frente a otro tipo de endeudamiento.