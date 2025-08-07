SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Pulso

Empresas prevén que desempeño de sus negocios será igual o mejor en un año

Respecto a los primeros meses de 2025 las empresas perciben que sus negocios han perdido algo de impulso, según el informe del Banco Central.

Por 
Patricia San Juan
Ipom de junio: economistas ven que BC cerrará la puerta a PIB bajo 2% en 2025 y subirá inflación a 4%

Las empresas perciben que su desempeño ha perdido algo de impulso en relación con los primeros meses del año. Según el Informe de Percepciones de Negocios de agosto, dado a conocer este jueves por el Banco Central, esta es una situación que se esperaba en algunos rubros, como el comercio o el turismo, los que se habían visto beneficiados por un verano que calificaron como especialmente bueno.

El documento precisa que el principal contraste se sigue observando en el norte del país, donde hace varios trimestres se viene reportando un continuo impulso del sector minero sobre la inversión y la actividad de otros rubros.

Por su lado, la construcción mantiene un desempeño más bajo comparado con el de otros sectores. Sin embargo, se observan diferencias entre los distintos segmentos que la componen, siendo el de viviendas privadas el más alicaído. Las causas del deterioro de este sector son diversas y abarcan problemas en el acceso al financiamiento por parte de estas empresas, la implementación de nuevas normativas y regulaciones, alzas de costos, debilitamiento de las expectativas económicas y problemas y/o alargues en la tramitación de permisos, entre otras.

Perspectivas

En cuanto a las perspectivas la mayoría de las empresas espera que su desempeño dentro de un año sea similar o mejor al actual. De todas formas, ello considera expectativas que han ido moderándose en meses recientes. Las empresas tampoco anticipan grandes cambios en los factores determinantes de su desempeño, aunque estiman que los márgenes podrían ser algo más estrechos.

Los focos de atención de cara a los próximos meses abarcan distintos ámbitos. De manera general, se alude a la puesta en marcha de nuevas normativas, las demoras en la obtención de permisos, la evolución del escenario político local e internacional y eventuales alzas adicionales de los costos laborales no planificadas.

Algunos sectores relatan preocupaciones adicionales; por ejemplo, las dudas que se señalan en el sector agrícola, en particular, en la producción de cerezas, y el acuícola, por la evolución de los precios de sus exportaciones.

Menor cantidad de trabajadores

Como se desprende del relato de las empresas, en los últimos años existe una tendencia creciente hacia operar con dotaciones menores. Sin asignar un peso específico a cada uno, las empresas indican que en esto se conjugan dos grandes factores. Por un lado, la introducción de nuevas tecnologías y el esfuerzo por optimizar procesos. Por otro, el aumento de los costos laborales y los cambios regulatorios.

Todo esto ha redundado, en algunos casos, en una reducción del número de trabajadores de las empresas. En otros, en un cambio de los perfiles buscados. Algunas empresas resaltan que la introducción de nuevas tecnologías se ha dado especialmente en puestos de trabajo donde la fuerza laboral es predominantemente femenina, como por ejemplo el comercio, el retail y los rubros frutícola y de servicios administrativos.

A estas tendencias, se suma la evolución cíclica de cada sector. En algunos de ellos, con dotaciones que se mantienen reducidas, dada una actividad que no se recupera por completo.

Respecto de la disponibilidad de trabajadores, en general las empresas declaran menores dificultades. No obstante, persiste la estrechez en algunos perfiles específicos, particularmente en los técnicos. Esto se acentúa en rubros con un uso intensivo de capital, como la minería, tecnologías de información, energía e industria manufacturera, entre otros. Esta escasez se amplifica en aquellas empresas que han incorporado nuevas tecnologías o maquinarias a sus procesos.

Condiciones crediticias

Las empresas perciben que las condiciones financieras no han tenido grandes cambios en lo reciente. De todos modos, respecto del año pasado, sí se reporta una menor restricción.

En este escenario, la demanda por créditos se mantiene sin variaciones relevantes. Las solicitudes actuales y futuras para capital de trabajo predominan frente a otro tipo de endeudamiento.

Más sobre:EmpresasBanco Central

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Secuestran a empresario en Quilicura

“Fue muy doloroso”: Montes presenta cuenta pública recordando “vientos en contra” como caso Convenios

Tras cruce con Kast: Jara reconoce “error” sobre nacionalización del cobre en programa de gobierno

Huenchumilla se reúne con el general Araya y expresa respaldo DC a institución policial

Jara se baja de debates tras alta exposición y Escobar se mantiene en primera línea pese a malestar PC

Se enreda acuerdo presidencial y parlamentario entre Demócratas y Chile Vamos: dirigentes reclaman falta de información

Lo más leído

1.
“No lo sé”: la incomodidad de Aníbal Mosa tras reunión entre la Garra Blanca, Jorge Almirón y el plantel de Colo Colo

“No lo sé”: la incomodidad de Aníbal Mosa tras reunión entre la Garra Blanca, Jorge Almirón y el plantel de Colo Colo

2.
“Desaseados, mal afeitados”: Ejército ordena tomar acciones por “transgresiones” que afectan a la imagen institucional

“Desaseados, mal afeitados”: Ejército ordena tomar acciones por “transgresiones” que afectan a la imagen institucional

3.
Aumento en actividad sísmica obliga a decretar alerta amarilla en complejo volcánico Laguna del Maule

Aumento en actividad sísmica obliga a decretar alerta amarilla en complejo volcánico Laguna del Maule

4.
Nuevo round Kast vs Jara: los cruces que dejó el foro presidencial sobre minería

Nuevo round Kast vs Jara: los cruces que dejó el foro presidencial sobre minería

5.
“Vamos a hacer lo que Matthei no se atrevió”: diputados oficialistas denuncian a “bots vinculados con el Partido Republicano”

“Vamos a hacer lo que Matthei no se atrevió”: diputados oficialistas denuncian a “bots vinculados con el Partido Republicano”

Portada del dia

Contenidos exclusivos y descuentos especiales

Digital + LT Beneficios$3.990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

VIDEOS

Milagrosa salvada de conductor: tren impacta a una camioneta en cruce ferroviario

Milagrosa salvada de conductor: tren impacta a una camioneta en cruce ferroviario

Kast acusa a Jara de “mentir” sobre sus dichos de campaña de nacionalizar el cobre

Kast acusa a Jara de “mentir” sobre sus dichos de campaña de nacionalizar el cobre

¿Si tuvieras que irte de Chile, que extrañarías? Venezolanos sorprenden con sus respuestas

¿Si tuvieras que irte de Chile, que extrañarías? Venezolanos sorprenden con sus respuestas

“Un gol caído del cielo”: registran un insólito penal en el fútbol ruso

“Un gol caído del cielo”: registran un insólito penal en el fútbol ruso

Servicios

Cómo postular a la Pensión Garantizada Universal y cuáles grupos recibirán los $250 mil mensuales

Cómo postular a la Pensión Garantizada Universal y cuáles grupos recibirán los $250 mil mensuales

Cuándo es la venta de entradas para la fecha de Ricky Martin en Chile: se presentará en el Claro Arena

Cuándo es la venta de entradas para la fecha de Ricky Martin en Chile: se presentará en el Claro Arena

Estos son los desvíos de tránsito para autos y transporte público por el cierre del puente Lo Saldes

Estos son los desvíos de tránsito para autos y transporte público por el cierre del puente Lo Saldes

Secuestran a empresario en Quilicura
Chile

Secuestran a empresario en Quilicura

“Fue muy doloroso”: Montes presenta cuenta pública recordando “vientos en contra” como caso Convenios

Tras cruce con Kast: Jara reconoce “error” sobre nacionalización del cobre en programa de gobierno

A los 85 años falleció el destacado economista Andrés Sanfuentes
Negocios

A los 85 años falleció el destacado economista Andrés Sanfuentes

Desempleo en 10%: ¿qué podemos hacer?

Picton se expande a México, Brasil y Costa Rica

Censo sin migrantes: la nueva medida de Trump para excluir a las personas indocumentadas
Tendencias

Censo sin migrantes: la nueva medida de Trump para excluir a las personas indocumentadas

Qué se sabe del tiroteo que dejó cinco soldados heridos en una base militar de Estados Unidos

Cómo es por dentro el restaurante de Tesla de Elon Musk en Los Ángeles

Nicolás Jarry no logra sostener su arrollador comienzo y se despide en su estreno en el Masters 1000 de Cincinnati
El Deportivo

Nicolás Jarry no logra sostener su arrollador comienzo y se despide en su estreno en el Masters 1000 de Cincinnati

Perfil anti Gareca, cambio de mentalidad y norma Sub 21: el plan de la ANFP para resucitar a la Roja

Expresidente de Flamengo golpea la mesa por el nuevo contrato de Erick Pulgar: “Es un error grave”

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo
Ciencia y Tecnología

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo

Científicos chilenos realizan crucial hallazgo sobre una de las enfermedades que más ceguera provoca a nivel mundial

Tras casi 20 años intentándolo, mujer queda embarazada gracias a la inteligencia artificial

La “difícil” negociación para traer a Ricky Martin al Claro Arena y cómo el nuevo estadio arremete en la cartelera
Cultura y entretención

La “difícil” negociación para traer a Ricky Martin al Claro Arena y cómo el nuevo estadio arremete en la cartelera

Los mundos del productor y músico Adanowsky: “Hago firmar contratos a los artistas en que prohíbo que me jodan”

Ricky Martin inaugura el nuevo estadio Claro Arena de la UC

Eyal Zamir, el general israelí que obedecerá la orden de Netanyahu en la que no cree: ocupar totalmente Gaza
Mundo

Eyal Zamir, el general israelí que obedecerá la orden de Netanyahu en la que no cree: ocupar totalmente Gaza

Netanyahu plantea tomar el control de Gaza “por seguridad” y propone un gobierno de transición árabe

Putin propone Emiratos Árabes Unidos como sede para la reunión con Trump sobre la guerra de Ucrania

¿Existe el secreto para vivir más y feliz?
Paula

¿Existe el secreto para vivir más y feliz?

Hablemos de amor: Durante años compartimos trayecto. Después, compartimos la vida

Mujeres que impactan: Blanca Zegers y su terapia con caballos