¿En cuánto estará el dólar la próxima semana, según los operadores financieros?

El Banco Central publicó los resultados de la Encuesta a los Operadores Financieros (EOF) post reunión de política monetaria, la cual mostró que el consenso de las expectativas para el promedio del dólar estará en torno a los $ 950 siete días en adelante.

La misma cifra aplica para un horizonte de 28 días.

Según las cifras de la Bolsa Electrónica, el dólar promedia $ 966, 25 en lo que va de agosto, mes en el que el Banco Central anunció de manera inesperada un programa de compra de reservas internacionales por hasta US$ 18.500 millones en tres años.

En cuánto estará el dólar

Respecto a los precios, los expertos consultados por el emisor apuntan a una moderación de la inflación tras la sorpresivamente alta cifra de julio (0,9%). Ahora, calculan que el IPC experimentará un alza de 0,1% en agosto.

Para la próxima reunión de política monetaria, los operadores no esperan cambios y proyectan que se mantendrá en 4,75%, pero en la siguiente sí estiman que habrá un recorte de 25 puntos base, para situarla en 4,50%.

La EOF está dirigida a los responsables de las decisiones financieras representantes de las diferentes industrias del mercado financiero local y entidades extranjeras que operan activamente con Chile.

Dentro de los agentes locales se consideran bancos, administradoras de fondos de pensiones, compañías de seguros, corredoras de bolsa, fondos mutuos, cooperativas de ahorro y crédito y otros agentes locales.