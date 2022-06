Enel Américas vende central térmica a gas en Brasil en el marco de su plan de descarbonización

Enel Américas vendió una de sus propiedades en Brasil para avanzar en su política de descarbonización comprendida en el plan estratégico de la compañía italiana de cara al 2024, según informó la eléctrica a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

La operación significa la venta del 100% de las acciones de la Central Geradora Thermoelétrica Fortaleza S.A, propiedad de Enel Brasil, donde su principal activo es una central térmica a gas, con una capacidad instalada máxima de 327 MW. La infraestructura está ubicada en el municipio de Caucaia, Estado de Ceará, en la región noreste de Brasil.

Ante este escenario, Enel Brasil recibirá cerca de US$96 millones por parte de Eneva, otra compañía de generación de energía con sede en Río de Janeiro. Sin embargo, dicho montó podría variar.

“Las partes han acordado un mecanismo de pagos en función del desempeño comercial de Termofortaleza en el futuro, que podría suponer hasta 97 millones de reales, equivalentes a aproximadamente US$20 millones”, dijo el gerente general de Enel Américas, Maurizio Bezzeccheri, a la CMF.

No obstante, desde Enel Américas, estiman que la operación significa una pérdida en “su resultado neto consolidado de aproximadamente US$ 162 millones. Este importe no incluye los ingresos adicionales que están sujetos al desempeño comercial de Termofortaleza, indicados anteriormente”, concluyó Bezzeccheri.