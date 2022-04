Entel planea mayor inversión desde 2018 con foco en negocios móvil y hogar

Entel anunció millonarias inversiones en el marco de su junta de accionistas que se llevó a cabo este martes. La empresa de telecomunicaciones planea invertir más de US$660 millones este año con fuerte foco en negocios móvil y hogar. Es la mayor inversión desde 2018, cuando el monto ascendió a US$680 millones.

“Entel cuenta con una estrategia de negocio definida y en ejecución, la que va acompañada de un plan de inversiones importante, pero responsable, que solo en 2022 se traducirá en más de US$ 665 millones de inversión, focalizados principalmente en el negocio móvil, 4G y 5G, así como en el desarrollo de la fibra al hogar. De este monto, en torno a US$ 515 millones serán destinados a la operación en Chile y US$ 150 millones a Perú, todo financiado con recursos propios”, dijo el presidente de la empresa, Juan Hurtado.

Casi US$320 millones se van a destinar al negocio móvil en Chile, tanto en redes 4G como 5G.

“Esto nos permitirá consolidar una posición de liderazgo en la que destacan la cobertura y calidad de nuestra red 4G+, y la consiguiente buena experiencia de servicio y navegación que tienen nuestros clientes, y dar pasos concretos en nuestro objetivo de liderar también en 5G”, señaló el gerente general de la compañía, Antonio Büchi.

En el negocio del hogar la inversión de la compañía ascenderá a US$106 millones este año en Chile, los que se destinarán mayoritariamente al despliegue de fibra óptica y conexión de nuevos clientes.

Por otro lado, la empresa detalló la inversión que se realizará en Perú. En ese mercado se destinarán US$ 77 millones al negocio móvil, focalizados en aumentar la capacidad y calidad de la red 4G, además del despliegue de la red 5G.

Otros US$ 88 millones se asignarán a servicios para empresas y corporaciones en Chile y US$ 20 millones en Perú, principalmente en proyectos de conectividad en clientes y en negocios digitales.

En cuanto al despliegue de la red 5G, la empresa informó que en el plan para los próximos tres años está considerada una inversión de más de US$ 350 millones para responder a los requerimientos de infraestructura de telecomunicaciones que exigirá dicha tecnología. Entel, indicó que a la fecha han invertido en torno a US$ 60 millones y tienen desplegadas más del 50% de las estaciones bases 5G comprometidas por concurso para este primer año.

Resultados 2021

La empresa indicó que 2021 fue un año desafiante debido a la pandemia, pero sostuvieron que los resultados obtenidos fueron positivos.

“Tenemos una mirada positiva sobre los resultados obtenidos, los que son fruto de cómo nos habíamos venido preparando. Creemos que hemos estado a la altura de lo que nuestros clientes esperan de nosotros, en especial en esta nueva época de la conectividad y la digitalización”, dijo Hurtado.

En la evaluación por mercados, la firma destacó que siguen liderando en el mercado móvil. La participación por ingresos de servicio de la industria móvil en nuestro país fue de un 39,2% el año pasado, lo que implica un alza de 1,1 puntos porcentuales con respecto al año anterior, según señaló Entel en su junta de accionistas.

“La base total de clientes móviles de Entel en Chile ascendió a 10,1 millones durante 2021, lo que equivale a un alza de 9% respecto al cierre de 2020. Además, lideramos nuevamente la portabilidad de suscripción con 146.000 portaciones netas en el año”, señaló Büchi.