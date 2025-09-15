SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Pulso

Equipos de Jara y Kast fijan posturas por salario mínimo tras polémico informe del Banco Central

Desde el equipo de Jara afirman que si bien es valorable el informe del Banco Central, el aumentar el salario vital es para que las personas puedan cubrir sus necesidades básicas. Mientras que desde el equipo de Kast, plantea que, mientras no se recupere el crecimiento, el alza debe ser solo por IPC

Carlos AlonsoPor 
Carlos Alonso
10 Septiembre 2025 Los Candidatos a las elecciones Presidenciales, Jeannette Jara, Evelyn Matthei, Johannes Kaiser, Eduardo Artes, Harold Mayne Nicholls, Jose Antonio Kast y Marco Enriquez Ominami, llegan al Debate organizado por Chilevison. Foto: Andres Perez Andres Perez

El análisis que hizo el Banco Central sobre los efectos del alza del salario mínimo en el desempleo y en la creación de puestos de trabajo sigue generando debate entre los expertos, pero también en las principales candidaturas que lideran las encuestas.

Se trata de las candidaturas de Jeannette Jara y José Antonio Kast, quienes, si bien ya han fijado posturas y propuesta ahora, dado el nuevo debate que se abrió tras el informe del ente rector, entregan una nueva mirada en relación a las propuestas que harán en relación a la política de salario mínimo. Esto considerando que en abril del 2026 deberán discutir y presentar un proyecto de ley para establecer un nuevo monto mínimo que deberá regir desde el 1 de mayo del próximo año.

Bancada Frente Amplio

Comando de jara: “Valoramos en informe del BC, pero aumentar el ingreso vital a las personas es fundamental”

Una de las voceras del equipo de la candidata del oficialismo y la DC es la diputada Gael Yeomans (Frente Amplio) quien además es integrante de la Comisión de Hacienda. Desde esa experiencia analiza también el informe del BC y la propuesta de salario vital de la candidata Jara.

“Valoramos todos los estudios y aportes al debate que son importantísimos. No obstante, el poder aumentar el ingreso vital a las personas es fundamental, sobre todo porque es la forma de poder resolver sus necesidades básicas”, expresó.

En ese sentido, indicó que ese monto es un ingreso de una persona que trabaja jornada completa, y no puede ser que a esa persona no le alcance para llegar a fin de mes y quedar bajo la línea de la pobreza. Uno no puede seguir siendo pobre trabajando una jornada completa".

Para Yeomans eso es lo que se busca con la propuesta de ingreso vital de $750 mil. “Eso es lo que tenemos que resolver”. Asimismo, indicó que para lograrlo “los mecanismos deben ser de la mano del crecimiento económico, por lo que la diversificación productiva es importante. También se contará con ayudas económicas desde el Estado y será de manera responsable”.

La diputada plantea que el nuevo aumento que se busca se tiene que hacer de manera conversada con todos los actores. “Así lo hizo con el aumento del salario mínimo, siendo ministra, conversando con los distintos actores, trabajador, empresario y también desde el gobierno y así lo va a hacer también con las políticas públicas que se vayan a implementar en el Gobierno de ella”.

20/08/2025 - JORGE QUIROZ, ASESOR ECONOMICO DE KAST - Foto - Mario Tellez / La Tercera MARIO TELLEZ

Equipo económico de Kast: “Mientras no logremos retomar la senda de crecimiento, lo prudente es que los aumentos se limiten a compensar la inflación”

Desde el equipo económico de José Antonio Kast el informe de Banco Central viene a confirmar lo que otros ya han advertido otros expertos.

“El BC ha sido claro: el alza del salario mínimo y la ley de 40 horas han generado una pérdida de empleos formales. Esto no debería sorprender a nadie, los expertos lo vienen advirtiendo hace años. En una economía estancada donde no hay ganancias de productividad, lo que se gana nominalmente se pierde en puestos de trabajo y formalidad. Esto es lo que está ocurriendo en Chile”, señalan.

En ese contexto, en lo inmediato, plantean que “se deben tomar medidas para proteger el empleo. En nuestro programa de gobierno proponemos que una parte de la rebaja tributaria sea mediante un crédito tributario asociado al pago de remuneraciones con cotizaciones formales. Así, las empresas que mantengan y/o contraten trabajadores en el segmento de menores ingresos podrán reducir el impuesto que pagan. Esto beneficiará a más del 50% de los puestos de trabajo formales del país, que hoy están en riesgo”.

Ahora bien, sostienen que “la única forma de mejorar los salarios de forma sostenible es recuperando el dinamismo económico. Mientras no logremos retomar la senda de crecimiento, lo prudente es que los aumentos del salario mínimo se limiten a compensar la inflación. De lo contrario, como ya mencioné, lo que se gana nominalmente se puede perder en empleo y formalidad”.

Hacia adelante, afirman que “lo deseable es que la discusión se base en criterios técnicos y no pulsos políticos de corto plazo. La discusión política celebra las alzas nominales, pero nadie se hace responsable del mayor desempleo en los últimos 15 años (excluyendo la pandemia) y el desfonde del empleo formal. El salario mínimo sostenible, al final del día, depende de que Chile vuelva a crecer”.

Más sobre:EleccionesSalario MínimoBanco CentralJaraKast

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Gobierno de Starmer critica la “peligrosa” retórica de Elon Musk en apoyo a la ultraderecha británica

Barrera (PC) y Giordano (FA), los oficialistas que quedan en la cuerda floja en una papeleta sin Jadue

Multa y voto extranjero: riesgo de ausencias dieciocheras en la Cámara obligan a aplazar votación de reformas electorales

Cinco claves que convierten al MTV Unplugged de Los Tres en un hito para la música chilena

El despliegue del Mineduc para revertir el inesperado rechazo en Comisión al proyecto que regula exigencias para pedagogías

Hubo dos llamados para licitar, pero ninguno resultó: el frustrado piloto de Orrego para usar pistolas taser en Gendarmería

Lo más leído

1.
Por atentado contra la autoridad: Detienen a “pastor” Javier Soto tras Te Deum Evangélico

Por atentado contra la autoridad: Detienen a “pastor” Javier Soto tras Te Deum Evangélico

2.
Cadem: Kast y Jara anotan leve caída y empatan en el liderato, Matthei al alza tras debate presidencial

Cadem: Kast y Jara anotan leve caída y empatan en el liderato, Matthei al alza tras debate presidencial

3.
Reaparición de Monsalve revela contradicciones tras su salida del gobierno e incomoda a La Moneda

Reaparición de Monsalve revela contradicciones tras su salida del gobierno e incomoda a La Moneda

4.
Algunas personas están recibiendo microdosis de Ozempic: ¿sirve para bajar de peso?

Algunas personas están recibiendo microdosis de Ozempic: ¿sirve para bajar de peso?

5.
Quiénes son y qué hacen los tres hijos de Jorge Gálmez, protagonistas de la venta de Mall Sport

Quiénes son y qué hacen los tres hijos de Jorge Gálmez, protagonistas de la venta de Mall Sport

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Qué es y qué hace Oracle, la empresa cuyas acciones se dispararon en más del 40%

Qué es y qué hace Oracle, la empresa cuyas acciones se dispararon en más del 40%

Algunas personas están recibiendo microdosis de Ozempic: ¿sirve para bajar de peso?

Algunas personas están recibiendo microdosis de Ozempic: ¿sirve para bajar de peso?

Qué se sabe del dron de Rusia que violó el espacio aéreo de Rumania (y cómo relaciona con la denuncia previa de Polonia)

Qué se sabe del dron de Rusia que violó el espacio aéreo de Rumania (y cómo relaciona con la denuncia previa de Polonia)

Este televisor incluye funciones nunca antes vistas y está hecho para gamers

Este televisor incluye funciones nunca antes vistas y está hecho para gamers

Servicios

Confirman fechas de la próxima postulación al Subsidio de arriendo: estos son los requisitos

Confirman fechas de la próxima postulación al Subsidio de arriendo: estos son los requisitos

Rating del domingo 14 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del domingo 14 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Esta semana se paga el aguinaldo de Fiestas Patrias para el sector público: revisa el monto correspondiente

Esta semana se paga el aguinaldo de Fiestas Patrias para el sector público: revisa el monto correspondiente

Barrera (PC) y Giordano (FA), los oficialistas que quedan en la cuerda floja en una papeleta sin Jadue
Chile

Barrera (PC) y Giordano (FA), los oficialistas que quedan en la cuerda floja en una papeleta sin Jadue

Multa y voto extranjero: riesgo de ausencias dieciocheras en la Cámara obligan a aplazar votación de reformas electorales

El despliegue del Mineduc para revertir el inesperado rechazo en Comisión al proyecto que regula exigencias para pedagogías

Ganancias y aporte al fisco de Escondida suben cerca de 60% el primer semestre
Negocios

Ganancias y aporte al fisco de Escondida suben cerca de 60% el primer semestre

Boccardo afirma que técnicos del gobierno se han contactado con el Banco Central por estudio sobre empleo

Equipos de Jara y Kast fijan posturas por salario mínimo tras polémico informe del Banco Central

“Era un niño bastante tranquilo”: los relatos de los vecinos de Tyler Robinson, el presunto asesino de Charlie Kirk
Tendencias

“Era un niño bastante tranquilo”: los relatos de los vecinos de Tyler Robinson, el presunto asesino de Charlie Kirk

Quién es Owen Cooper, el actor de Adolescencia y el más joven en ganar un premio Emmy

¿Lluvia en Fiestas Patrias? Cómo estará el tiempo en Santiago durante los festivos

Con la mente en Alianza Lima del Pipo Gorosito: las apuestas de Gustavo Álvarez en la U que sobresalieron ante Colo Colo
El Deportivo

Con la mente en Alianza Lima del Pipo Gorosito: las apuestas de Gustavo Álvarez en la U que sobresalieron ante Colo Colo

Dónde y a qué hora ver a Real Madrid vs. Marsella por la Champions League

Más de 300 deportistas disputan el vibrante Avalanche Day en El Colorado

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de septiembre
Finde

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de septiembre

Guía de fondas veganas para las Fiestas Patrias 2025

Homenaje a Lucho Gatica: cuándo es el 2° Festival Internacional del Bolero

Cinco claves que convierten al MTV Unplugged de Los Tres en un hito para la música chilena
Cultura y entretención

Cinco claves que convierten al MTV Unplugged de Los Tres en un hito para la música chilena

La mágica historia de Noah Wyle: de eterno nominado a gran ganador de los Emmy 2025

Mon Laferte se suma al festival Ruidosa Chile 2025

Gobierno de Starmer critica la “peligrosa” retórica de Elon Musk en apoyo a la ultraderecha británica
Mundo

Gobierno de Starmer critica la “peligrosa” retórica de Elon Musk en apoyo a la ultraderecha británica

Pedro Sánchez pide expulsar a Israel de toda competición deportiva y canciller Saar lo acusa de “antisemita” y “mentiroso”

ONU denuncia que Corea del Norte está ejecutando a personas por compartir películas y programas de televisión extranjeros

El miedo a engordar enferma más que una empanada
Paula

El miedo a engordar enferma más que una empanada

Datos Paula: plantas para aprender, inspirarse y cuidarse

Hablemos de amor: Él se atrevió pero yo me asusté