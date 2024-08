Esperanzas sobre demanda china y debilidad del dólar impulsan precios del cobre

Los precios del cobre tocaron máximos de dos semanas y media el lunes, impulsados por indicios de una mejora de la demanda en China, principal consumidor mundial, y el declive del dólar, ante las expectativas de una inminente bajada de tasas de interés en Estados Unidos.

Los compradores de cobre en el mercado físico, sobre todo en China, estuvieron ausentes hasta hace poco del mercado, que en mayo vio cómo los precios tocaron récords por encima de los US$ 11.100 la tonelada. Desde entonces, un desplome de los precios cercano al 20% ha propiciado su regreso.

Los operadores afirman que la depreciación de la divisa estadounidense, que abarata el precio de los metales tasados en dólares para los tenedores de otras divisas, explica las compras de los fondos que operan con señales de compra y venta de modelos numéricos.

El cobre de referencia en la Bolsa de Metales de Londres (LME) ganó un 1,5%, a US$ 9.255 la tonelada, tras alcanzar los US$ 9.277, su nivel más alto desde el 1 de agosto.

“La demanda física es claramente sensible a los precios”, dijo Guy Wolf, de Marex. “Parece que ha aparecido una oferta física a US$ 9.000 para el cobre, creando un piso”.

La recuperación de la demanda en China puede verse en las existencias de cobre en los almacenes supervisados por la Bolsa de Futuros de Shanghái (ShFE) , que se situaban en mínimos de cinco meses de 262.206 toneladas.

Por otra parte, los precios del aluminio tocaron un máximo de un mes de US$ 2.449,5 la tonelada, debido en parte a la disminución de las existencias en los almacenes de la LME y al aumento de los precios de la alúmina , materia prima para la fundición del metal. El aluminio ganó un 2,9%, a US$ 2.434.

En otros metales básicos, el zinc avanzó un 0,8%, a US$ 2.785; el plomo mejoró un 0,3%, a US$ 2.042; el estaño sumó un 1,9%, a US$ 32.495; y el níquel subió un 2%, a US$ 16.695.