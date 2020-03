Expertos pronostican efecto en producción de cobre en 2020 ante reducción de las dotaciones

Al igual que en practicamente todos los sectores de la economía, la minería vive días de incertidumbre. A la baja en el precio del cobre -el viernes cerró en US$2,2 la libra-, se suma ahora la presión que ponen sus sindicatos para cerrar las faenas ante la rápida propagación del coronavirus.

El escenario no se ve muy positivo, pues como han informado las autoridades, el peak de contagiados por la pandemia se producirá a fines de abril. Por lo mismo, las medidas que están tomando las mineras son cada vez más estrictas, donde ya la mayoría optó por operar con la dotación mínima.

Pero, ¿qué efecto puede traer eso? Según expertos, si la propagación del virus continúa, habría un complejo escenario para seguir con las operaciones, lo que generaría un impacto en la producción. “En general se ve que habrá disminución de actividad, pero no paralización, por lo cual vemos una bajada de producción más bien puntual. Todo dependerá como progrese la situación de la emergencia de salud en las próximas semanas”, señaló el socio de Vantaz, Juan Cariamo.

El experto agregó que aún no se ve mucho cambio significativo al día de hoy, pero pudiese tratarse de una baja más cercana a los meses que dure la emergencia. Sin embargo, rescató que las compañías han ido mejorando sus niveles de automatización y operación remota, lo que ayudará a paliar el efecto.

En esa misma línea, el director ejecutivo de la consultora Plusmining, Juan Carlos Guajardo, sostuvo que “si la situación de contagios se agrava, ya sea en las propias minas o en la cadena logística, podría haber efectos en la operación de las minas. Es decir, si no se logra detener los contagios, sí habría impactos productivos, proporcionales a la extensión de la infección”.

Guajardo agregó que “estamos experimentando una crisis inédita”, pues existe una gran incertidumbre sobre los futuros acontecimientos. En relación a la demanda, indicó que si la crisis es muy severa y prolongada podría haber un “serio impacto” en la demanda del cobre y en todos los commodities. En ese caso, “las detenciones que hubiere podrían aminorar los superávits y con ello balancear el mercado”, dijo.

El académico de la Universidad Católica, Gustavo Lagos, añadió que si hay trabajadores contagiados y no se puede asegurar la salud de los trabajadores sanos, no será viable seguir produciendo en un yacimiento y “esto puede ocurrir en muchos yacimientos”.

“Ello puede ser muy grave para la producción minera chilena y en particular la de cobre, es decir puede afectar una proporción muy importante de la producción chilena”, complementó.

Medidas en faena

La mayor parte de las empresas mineras ha aumentado el resguardo de sus trabajadores estos últimos días debido al coronavirus. Las que ya lo han manifestado estas decisiones públicamente son Codelco -en todas su operaciones-, Anglo American -en Los Bronces-, Teck -suspendiendo por dos semanas el proyecto Quebrada Blanca 2-, y Antofagasta Minerals -reduciendo la dotación en 75% en el proyecto INCO, complementario a Minera Los Pelambres-.

En BHP señalaron que han detectado 27 personas con casos dudosos de contagio, pero que ya se aplicaron los respectivos protocolos de salud y que ya han sido descartados. Además, la empresa ha determinado la bajada de faena de 69 trabajadores correspondientes a grupos de riesgo y ha reducido el número de trabajadores, manteniendo solo los roles críticos para la continuidad operacional.

Desde Escondida respondieron que “estamos desplegados en distintos frentes, con medidas como controles preventivos antes de que las personas se suban a los buses, planes de prevención y sanitización en nuestras instalaciones, y la reducción del personal que tenemos trabajando en nuestras operaciones y oficinas, priorizando roles críticos y personas que no pertenezcan a grupos de riesgo”.

Minera Collahuasi informó que frente al avance del coronavirus, también están reduciendo progresivamente el número de trabajadores en faenas y oficinas, manteniendo la continuidad operacional, seguridad de personas y resguardo las instalaciones.

El ministro de Minería, Baldo Prokurica, valoró las medidas de las empresas y por el momento descartó efectos en la producción. “Este tipo de iniciativas no afectarán por ahora la continuidad operacional de las compañías y, por lo tanto, no generarán un impacto en la producción en el corto plazo”, planteó. Sin embargo, sostuvo que donde sí se ha visto un impacto es en el precio del cobre, “situación que es un duro golpe, considerando que por cada centavo que cae el precio promedio anual de la libra de cobre, Chile pierde en ingresos fiscales US$ 60 millones”.