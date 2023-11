Exportaciones de bienes no tradicionales siguen al alza y representan 46% de los envíos del país

Alimentos, minerales que no son cobre, bebestibles y semillas son parte de las exportaciones de bienes no tradicionales que vieron aumentar su nivel entre enero y octubre. Según informó el gobierno del Presidente Gabriel Boric, este grupo de productos enviados al extranjero registraron un monto de venta por US$ 37.230 millones entre enero y octubre de 2023, un aumento de 3,57% (+US$ 1.284 millones) respecto a igual período del año pasado.

Además, desde la cartera de Hacienda, destacaron que, con estas cifras, los embarques no tradicionales representan ya el 46% de los envíos del país.

“A pesar del complejo panorama internacional debemos destacar el desempeño de nuestras exportaciones no tradicionales, donde los envíos de alimentos y servicios exhiben una expansión sólida y sostenida”, comentó la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales (Subrei), Claudia Sanhueza, por medio de un comunicado.

Sobre los productos no tradicionales exportados, el informe destaca los aumentos de los envíos de hidróxidos de litio, óxidos de molibdeno, sulfatos de litio, oro, plata, carne de cerdo, uvas frescas, yodo, neumáticos, semillas de hortalizas, kiwis frescos, cartulinas, frutas deshidratadas, en conserva y jugos.

Otros de los productos que ponen este grupo de exportaciones no tradicionales aparecen las mandarinas frescas, purés de tomate, aceite de oliva virgen extra, semillas de nabo, galletas, peonías frescas, maíz dulce y limas frescas.

En tanto, según la dirección de estudios de la Subrei, Asia se posiciona como el mayor destino de los envíos no tradicionales, con embarques por US$ 11.488 millones, representando el 30,3% del total. Le siguen en relevancia América del Norte con operaciones por US$ 9.808 millones (25,9%) y América Latina con US$ 5.847 millones (24,4%). Esto en el contexto de que se exporta a 193 destinos con los cuales Chile tiene acuerdos comerciales.

Mientras que, en relación al territorio local, nueve regiones del país experimentaron alzas en sus envíos no tradicionales. Destacan Antofagasta (+US$ 1.496 millones), Metropolitana (+US$ 924 millones), Atacama (+US$ 305 millones), Los Lagos (+US$ 119 millones) y Tarapacá (+US$ 32 millones).

Servicios al alza

En los diez primeros meses de 2023, las exportaciones chilenas de servicios escalaron hasta los US$ 1.876 millones, logrando un incremento de un 54% frente a igual periodo de 2022 y superando en un 17% a todo lo exportado en 2022 (US$ 1.607 millones).

“Los servicios se aproximan rápidamente a romper la barrera de los US$ 2 mil millones en ventas al exterior, dando cuenta de la relevancia del sector, que emerge como uno de los motores de nuestro crecimiento, diversificando su oferta y sumando nuevas empresas”, resaltó Sanhueza.

Dentro de los servicios exportados que destacaron por sus alzas aparecen: “diseño de software original” (+US$ 31 millones), “procesamiento de información” (+US$ 14 millones), “servicio completo de publicidad” (+US$ 10 millones), “filmación de películas, mediante técnicas de animación” (+US$ 6,6 millones) y “suministro de juegos en línea” (+US$ 2,2 millones).

Sobre el destino, sobresalen Estados Unidos (US$ 594 millones), Perú (US$ 359 millones), Colombia (US$ 173 millones), Argentina (US$ 69 millones), España (US$ 66 millones) y Reino Unido (US$ 66 millones).

Finalmente, en el período enero-octubre de 2023, el intercambio comercial del país sumó US$ 152.470 millones, registrando una caída del 10,2% frente a igual período del año 2022