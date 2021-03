Exportaciones récord, caída de más de 40% en precios y productos bajo el punto de equilibrio, el balance de la temorada de cerezas en China

La temporada de las cerezas fue extraña. Se lograron exportaciones históricas, pero una noticia falsa difundida por las redes sociales del principal mercado, China (91%), hicieron tambalear al pujante sector chileno, que incluso dejó a varios vendiendo a pérdida.

Fedefruta organizó un seminario vía Zoom llamado el Anuario de cerezas”, en el que se presentó un estudio de iQonsulting, en el que desmenuzó la particular temporada.

La producción aspectaba bien. Las lluvias de 2020 que aminoraron los problemas de sequía, ausencia de heladas en primavera y nuevas hectáreas entrando a producción (unas 4 mil), permitían proyectar una temporada exitosa, destaca iQonsulting. Y de alguna manera se concretó, pues el informe muestra una expansión de la producción chilena de 54% hasta alcanzar las 352.949 toneladas.

“A pesar del gran volumen cosechado, todos los eslabones de la cadena productiva funcionaron perfectamente incluso en medio de la situación que arrastraba el país plena pandemia. Desde las cosechas, pasando por el trabajo de empaque y distribución, todo funcionó sin contratiempos”, resaltó el documento.

Incluso el atraso de las cosechas permitió que la comercialización en China calzara justo con la mayor demanda. Así, se alcanzaron nuevos récords de precios en los mercados mayoristas, valores que se mantuvieron durante toda la primera parte de la temporada.

Fakenews derriba los precios

Pero el 21 de enero se divulgó en redes sociales que se había detectado coronavirus en una de las cajas de cereza. Si bien varias semanas después la OMS descartó que se pudiera transmitir por los alimentos, ya era demasiado tarde. En dos días 400 millones de chinos fueron expuestos a esta noticia, y pese a los esfuerzos en redes sociales de parte de Asoex, el impacto fue brutal.

Es que fue justo antes del año nuevo chino (del 10 al 16 de febrero), momento de gran demanda en ese país debido a que es percibido como símbolo de prosperidad y fortuna.

Hasta ahí, un 38% del volumen había arribado, detalla la consultora en su informe.

“El efecto se hizo sentir rápidamente con una fuerte caída en las ventas en el retail y a nivel mayorista en el periodo en que se supondría que ocurrirían las mayores ventas. A pesar de los esfuerzos realizados tanto a nivel público como privado, las ventas mayoristas no lograron alcanzar los precios de venta registrados hasta antes de la divulgación de la noticia falsa. El efecto de esta caída en los precios se hizo sentir para una parte no menor de la fruta que quedaba por vender y nuevamente la oferta de variedades de menor condición y calibres más pequeños fueron las más afectadas. Ya no con valores que se acercaban al punto de equilibrio, si no que derechamente con valores negativos observados con anterioridad solo en ocasiones excepcionales”.

En concreto, y dado el retraso de la temporada en Chile, provocó que los precios de la primera parte de la temporada fuesen más altos que en 2019/20 para la fruta de todos los países presentes en el mercado. Aunque a medida que aumentó la oferta (en el peak hubo un 54% de más oferta) el precio se ubicó por debajo de los US$10 el kilo (en torno US$8), con valores por debajo de años anteriores.

Y luego vino la fakenews. “El precio de venta que ya estaba afectado, con valores bajo el nivel de las temporadas anteriores debido al mayor volumen disponible, sufrió nuevamente otro golpe; en las semanas en que se suponía debía haber mayor demanda antes del año nuevo chino, ocurrió el rumor de detección de Covid en cajas de cerezas en el mercado mayorista de Wuxi (...) Este episodio llevó a una fuerte disminución de la demanda, afectando fuertemente el precio de venta mayorista, ubicándose en la semana 5 bajo los 5 USD/kg”.

En las últimas semanas de la temporada algo mejoró el valor, pero cuando había una oferta mínima. De no haber existido el episodio de la noticia falsa, iQonsulting estima que los precios hubieran llegado a cerca de los US$9 en el peak de ventas e incluso sobre US$10 hacia el final de la temporada.

Mayores exportadores

De acuerdo a iQonsulting, la temporada 2020/21 de exportación de cerezas del hemisferio sur finalizó con un nuevo récord de 366.543 toneladas o un 52% más que la temporada anterior. Chile significó el 96,2% de la oferta.

En segundo lugar se ubicó Argentina, con 6.059 toneladas exportadas, mientras que Australia se mantuvo con 4.600 toneladas. Nueva Zelandia creció 19% hasta las 2.588 toneladas. Sudáfrica cerró con 347 toneladas.