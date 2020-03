Felipe Harboe: “Como Chile ayudó a la banca en 1982, yo esperaría que ellos ayudaran a sus clientes”

El senador del PPD y miembro de la Comisión de Economía de la Cámara Alta, Felipe Harboe, llamó a la banca a ser más proactiva a la hora de entregar soluciones a sus clientes en medio de la crisis sanitaria y reveló que ha tenido conversaciones con la Asociación de Bancos (Abif), con algunas empresas del sector, el Ministerio de Hacienda y la Comisión para el Mercado Financiero para que se faciliten y cambien los procesos y condiciones con que se están reprogramando el pago de los créditos.

¿Cómo evalúa el comportamiento de los bancos en medio de esta crisis?

Los bancos tienen que ayudar a sus clientes en esta crisis, y por tanto entre los anuncios que han hecho, que van a “ayudar a los clientes” y la letra chica, la verdad es que bien compleja la diferencia que hay.

¿Por qué dice eso?

Existen bancos que están planteando que para poder pasar las tres primeras cuotas al final del crédito van a tener que hacerlo por medio un crédito de consumo con un interés en UF más 2,7%. O sea, al final del día el que paga la reprogramación es el cliente, eso no es una ayuda. Eso al final del día es aprovecharse del dolor ajeno.

Yo llamaría a la banca a que sea mucho más proactiva en esta materia. Los clientes de los bancos son los que requieren ayuda. Y así como Chile, con recursos públicos, ayudó a la banca en 1982, hoy se esperaría que ellos también ayudaran a sus clientes.

¿Cómo se toma los dichos de la Asociación de Bancos tras decir que, si bien se van a reprogramar créditos, en algunos casos se va a tener que decir que no?

La evaluación de riesgo de crédito y el sobreendeudamiento es evidente que se tiene que tomar en consideración a la hora de reprogramar créditos. El punto está en cómo ayudar a aquellas pequeñas empresas, locales comerciales y personas naturales de clases media, que no van a poder pagar sus cuotas y que hagan una reprogramación de manera adecuada, sin mayores intereses. Ese es el punto de fondo.

¿Qué quieren los bancos? ¿Que el nivel de intereses que se cobre sea tan alto que al final la gente haga un llamado a no pagar? A mí me parece que eso no sería una solución. En esa línea, reitero el llamado a la banca para que entiendan que es importante en estos momentos ayudar a sus clientes, a los mismos que les generan las utilidades y pagan los sueldos a los ejecutivos.

¿Cómo se tomó el anunció de la inyección de los US$4.000 millones para dar mayor liquidez por parte del Banco Central?

Me parece adecuado, creo que es bueno. Pero, si el Estado está poniendo US$ 4.000 millones para ayudar a la banca, lo mínimo que se puede pedir entonces es ayuden a sus clientes directamente. Esto, traspasando no solo la baja de interés, sino que también estableciendo mecanismo de reprogramación que no impliquen mayores costos para los clientes.