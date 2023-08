Fernando Gana, CEO de GTD, por cortes de fibra óptica: “La industria de las telecomunicaciones cambió por la violencia que hay en la calle”

Luego que las negociaciones para la venta del 49% de la propiedad de su filial de data centers a la australiana Macquarie Group Limited no llegarán a buen puerto, Grupo GTD puso su foco en su alianza con Starlink y sus otros negocios.

En conversación con Pulso, el CEO de Grupo GTD, Fernando Gana explicó que a la fecha han instalado 18 antenas de la empresa del magnate estadounidense Elon Musk y prevé que a marzo de 2024 deberán haber levantado otras 300 para fortalecer la red de internet satelital.

“El acuerdo con Macquarie tenía como foco los data centers, y es un negocio que no lo vamos a desarrollar como quisiéramos, pero vamos a avanzar con los clientes. No vemos que haya un freno al crecimiento, pero quizás no vamos a acelerar al crecimiento que buscábamos”, sostuvo el ejecutivo de la compañía controlada por la familia Casanueva.

“No fue un fracaso. Fue un proceso muy importante para GTD que permitió que nos conociéramos internamente y entender muy bien nuestro negocio de data centers. Para nosotros el negocio de data centers es muy relevante, la mayoría tiene alimentación eléctrica que proviene de fuentes renovables”, profundizó.

Pulso en febrero de 2022 publicó que la compañía había contratado como asesor al banco de inversión suizo Credit Suisse para iniciar la búsqueda de un socio para continuar su expansión. Hoy Gana explicó que la empresa decidió poner término a este proceso y no hubo un acuerdo con los australianos debido a “distintos temas que influyeron esa decisión”.

En la actualidad, el grupo cuenta con presencia en Chile, Perú, Colombia, España, Italia, Ecuador, Brasil, Estados Unidos y México. La compañía llegó a este último país en abril de 2023, ofreciendo sus servicios de ciberseguridad a la banca y el retail.

Se trata del cuarto país en el que GTD apunta al mercado de ciberseguridad, considerando a Chile, Perú y Colombia. A finales del año pasado la idea de llegar a México tomó fuerza y a comienzos de este año contrataron a un gerente que se hiciera a cargo de la operación.

Gana dijo que GTD es hoy “un operador latinoamericano”, pero que cuenta pequeñas unidades de negocios en Europa, las cuales a la fecha representan el 3% de los ingresos totales. “Este año el desafío principal es desarrollar el data center de Lurín en Perú y terminarlo el 2024. Además de comenzar a construir el data center de Barranquilla, Colombia”, dijo.

El ejecutivo cuenta que en esa línea han puesto atención también en el desarrollo de data centers del tipo EDGE, los cuales son cada vez más medidos por su consumo eléctrico y no requieren complejos sistemas de refrigeración. Esto debido a que con el avance de la tecnología, los computadores se han vuelto más ecológicos.

En paralelo, otro de los negocios en esta línea que han impulsado son los data centers que van instalados en la industria. Se trata de contenedores que son hechos en fábricas y son instalados, por ejemplo, en yacimientos mineros, ya que las compañías requieren tener los datos en el lugar, porque las decisiones son totalmente privadas y no pueden acceder a internet. Y, además, GTD ofrece servicios de internet residencial desde Arica a Cochrane.

Cortes de fibra óptica

En la conversación, el CEO de GTD, Fernando Gana también abordó el competitivo mundo de las empresas de telecomunicaciones. Los proveedores de internet a través de fibra óptica miran con atención este proceso, considerando que se trata de un sector sumamente competitivo y que está constantemente enfrentando cambio.

“Cuando eres atendido entre uno a un millón de abonados, es muy distinto a uno en cien mil abonados. La probabilidad de que te contesten es bastante más eficiente que en otro. GTD siempre ha sido un poquito más caro que la industria completa. Si quieres mirar a una industria que se va a ir a low cost, habrá más espacio para entregar un mejor servicio. El mercado es muy cambiante. No teníamos a Wom hace seis años, entró como player y desplegó fibra. Vemos que VTR y Claro son una sola compañía. Telefónica vendió su red. Entel está en proceso de venderla. Lo que te pueda contestar hoy probablemente sea una historia distinta en seis meses, un año, o dos años”, profundizó.

“Tenemos la convicción de que nuestro producto se diferencia por servicios. No es la cantidad de megas, quien tiene la solución, es de verdad la capacidad genuina por atender bien a un cliente”, detalló.

El año pasado, según cifras de ChileTelcos, organización de la que no forma parte GTD, informó que se registraron 22 mil eventos de cortes de fibra óptica a nivel nacional.

¿Pero, ustedes también son afectados por los cortes de fibra?

“A todos nos afecta. Pero estás cambiando lo que es el fallo del servicio con la actitud y las herramientas para atenderte bien”, respondió.

Según el ejecutivo la competencia ha escalado a tal nivel que es como comparar a un cliente que busca comer una hamburguesa y está entre ir a un fast food o ir a un restaurante. Aquí “sabes que te cobrarán más caro, pero te comerás una hamburguesa de mejor calidad. Esto dependerá de tu disposición de pago, el minuto, tiempo que quieras y dedicar y cuan relevante. Si tú trabajas desde una casa y tu trabajo depende de una buena conexión, la recomendación del Mercado es conéctate con GTD”, concluyó.

Gana sostuvo que son un problema grave los cortes de fibra óptica que sufre la industria de telecomunicaciones. “Hemos sido afectados igual que el resto, ha sido controlado en parte en los últimos meses, pero seguimos teniendo atentados continuos todo el tiempo”.

“Se ha hecho un trabajo relevante con la fiscalía y la autoridad. Hemos invertido en canalizaciones. Hemos desplegado redes por rutas alternativas. Hemos tenido atentados en contra de contratistas. Tenemos rondas para cuidar a nuestros contratistas para trabajar de noche y lugares complicados. La industria de las telecomunicaciones cambió por la violencia que hay en la calle, como probablemente le pasa a todas las industrias en este país. La autoridad ha hecho todo lo que tiene al alcance, pero podría hacer mucho más todavía”, concluyó.