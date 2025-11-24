Filial de Enel comienza la construcción del sistema de almacenamiento BESS Las Salinas

La filial de Enel Chile, Enel Green Power Chile, inició la construcción del sistema de almacenamiento de energía en batería BESS Las Salinas. Esta iniciativa se integra a una central híbrida de energía renovable a escala industrial, para así, incorporar tres tecnologías: solar, eólica y de almacenamiento, precisaron desde la empresa a través de un comunicado.

El proyecto está ubicado en el mismo terreno que el parque eólico Sierra Gorda Este y la planta fotovoltaica Las Salinas, a 60 km de Calama. Este nuevo sistema de almacenamiento de energía en baterías (BESS) tendrá una potencia de 205 MW y podrá almacenar energía de ambas centrales por hasta cuatro horas.

Las Salinas es el primero de tres sistemas BESS que se implementarán en instalaciones eólicas y solares actualmente en operación, destacó la compañía eléctrica.

Con una capacidad de almacenamiento anual de 292 GWh, el sistema BESS de Las Salinas equivale al 21% del volumen del embalse de la central hidroeléctrica Rapel, que puede almacenar 695 millones de metros cúbicos.

Además, durante el peak de su construcción, se estima que cerca de 250 trabajadores participarán en diversas labores de implementación en la central.

Enel Green Power destaca que el proyecto incluirá programas educativos dirigidos a la comunidad local, en línea con su política de Sostenibilidad y Relacionamiento Comunitario.