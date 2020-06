Fórmula de apoyo a independientes contempla subsidio y crédito

Fructificó la cuarta idea presentada por el gobierno para apoyar a los independientes con boleta, ya que este martes tras la presentación del ministro Ignacio Briones, la Comisión de Hacienda acordó que la transformara en indicación para votarla pronto. La instancia esperaba reunirse nuevamente el martes en la tarde para sellar este tema, pero no hubo espacio, así que lo más probable es que se pronuncien este miércoles para que el proyecto sea votado por la sala del Senado el jueves, y así cumplir el primer paso legislativo.

En resumen, el apoyo irá en una fórmula mixta de subsidio y/o préstamo blando pagadero a 3 años, con un año de gracia. Para las rentas inferiores a $500.000 el Fisco suplementará con subsidio y préstamo.

Se crearían tres tramos de ingresos y para cada uno se cubriría hasta el 50% de la caída de ingresos con tope de $75.000 de aporte, y con diferencias proporcionales según niveles de renta. Hasta $320 mil de ingresos, cubriría el 70% de esa mitad de pérdida; entre ese monto y $400.000, el 50%; y hasta $500.000, el 40%.

Aquellos honorarios que estén por encima de los $500.000 tendrían el acceso a un crédito de hasta $650.000 mensuales a costo cero, pero que se irá provisionando en cada boleta con el 2% más de retención, y se descontará en las operaciones renta correspondientes. “Será un crédito contingente al ingreso, y si en 4 años se mantiene un saldo insoluto, se condonará. Pero puede haber otros casos en que si bien hoy le está yendo muy mal, mañana ello puede revertirse y estar en condiciones de devolver la mano”, explicó el ministro.

Aunque los senadores no quedaron muy conformes con la fórmula, se optó por cerrar el tema.

“Francamente, estamos en un impasse, no entiendo por qué no se puede dar con una fórmula más simple”, sostuvo el presidente de la instancia, senador Jorge Pizarro (DC). “Si esto es todo lo que se puede hacer, hagámoslo, pero seamos precisos, y no se diga que es una ayuda a los honorarios cuando es un préstamo”, indicó el senador Ricardo Lagos (PPD).