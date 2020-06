Fuerte réplica de bancada PC a Sutil: “El Congreso no puede dejarse intimidar por el gran empresariado”

Molestos quedaron los diputados del PC por las declaraciones del presidente de la Confederación de la Producción y Comercio (CPC), Juan Sutil, que calificó de un error, el proyecto de ley presentado por la bancada para crear un impuesto del 2,5% a los denominados súper ricos, con el fin de que la recaudación financie una renta básica de emergencia para enfrentar la pandemia.

“El argumento de Juan Sutil está basado en la amenaza y el miedo. La amenaza de que si me cobran un impuesto me llevo la plata y el miedo de que tendremos miseria, pobreza, desempleo. Lo anterior no resiste análisis. Este argumento esconde intereses personales y corporativos”, indicó la jefa de bancada PC, Camila Vallejo.

La diputada indicó que el rechazo del líder empresarial forma parte de una ofensiva comunicacional del mundo empresarial, que se suma a la serie de cartas al director escritas por el ex ministro Gerardo Varela.

“Existe evidencia de la utilización de este impuesto en países que son desarrollados y prósperos. El Congreso no puede dejarse intimidar por el gran empresariado, debemos aprobar esta reforma urgente para la mayoría de los chilenos y chilenas", acotó la parlamentaria.

Por su parte, el diputado Daniel Núñez, presidente de la Comisión de Hacienda, cuestionó las palabras del empresario “reflejan una verdad que todo Chile sabía, ellos no tienen corazón y se dedican a defender sus millonarios bolsillos. Han hecho un show con la entrega de ventiladores, pero se resisten a que les toquen sus abultadas ganancias”.