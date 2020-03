Gafas de detección de fiebre y drones desinfectantes: los países recurren a la tecnología para combatir el coronavirus

Drones rocían desinfectante sobre Corea del Sur. La policía usa gafas de imagen para detectar fiebres en China. Y un chatbot responde preguntas sobre coronavirus en Australia.

La industria de la tecnología ha promocionado durante mucho tiempo cómo la conectividad ubicua, los dispositivos llamativos y los grandes datos pueden mejorar la vida de las personas. La nueva epidemia de coronavirus está poniendo a prueba esa valiente promesa.

Los funcionarios de salud de Asia-Pacífico, hogar de las primeras oleadas de contagio del virus, han tratado de reutilizar la tecnología existente para combatir el virus de rápida propagación. Están utilizando el seguimiento de la ubicación de los smartphones para reconstruir los movimientos de casos sospechosos, desarrollando aplicaciones administradas por el gobierno para controlar la salud de las personas y vigilar la temperatura de las personas en la calle con gafas térmicas.

Estas nuevas respuestas complementan las tácticas tradicionales, como poner en cuarentena a las personas enfermas y cancelar eventos públicos masivos. Pero las tácticas conocedoras de la tecnología aún no han demostrado ampliamente si cambian más el juego que los trucos. Aún así, los países de otras partes podrían considerar estas soluciones a medida que se propaga la epidemia.

El número global de casos confirmados de coronavirus aumentó a más de 110.000 el lunes, según datos compilados por la Universidad Johns Hopkins, con infecciones encontradas en 108 países y regiones.

En Corea del Sur, el país más afectado por el virus después de China e Italia, el gobierno lanzó una aplicación de seguimiento de “Protección de seguridad de cuarentena propia” para mantener los ojos digitales en las aproximadamente 30.000 personas a las que los funcionarios les dijeron que se quedaran en casa durante dos semanas. Si una persona saca su teléfono del área permitida, se envía una alerta móvil a la persona y a su oficial de casos del gobierno.

La tecnología viene con problemas: no estará disponible en los iPhones de Apple Inc. hasta el 20 de marzo. La aplicación solo funciona en teléfonos que ejecutan el sistema operativo Android de Google utilizado por las marcas locales, Samsung Electronics Co. y LG Electronics Inc. Las descargas voluntarias desde el lanzamiento del sábado han sido bajas, dijo un portavoz del gobierno.

En Singapur, un país del sudeste asiático afectado en las primeras etapas del brote del virus, los funcionarios de salud están pidiendo a los ciudadanos que supervisen sus propios movimientos con el código QR, el código de barras en blanco y negro utilizado para pagos móviles. Un escaneo de estos códigos, que se encuentra en taxis, vestíbulos de oficinas, atracciones turísticas y universidades, lleva a las personas a una página web donde se les pide que ingresen sus nombres, datos de contacto y, en ocasiones, declaren su estado de salud. Los escaneos voluntarios permiten a las autoridades realizar ingeniería inversa del paradero de los ciudadanos en caso de que se enfermen o entren en contacto con un paciente.

En la Universidad Tecnológica Nanyang de Singapur, donde los estudiantes, el personal y los visitantes escanean dichos códigos de barras para dejar un rastro digital de los lugares que visitan en la universidad, los datos ayudaron a la universidad a investigar si alguno de sus 33.000 estudiantes había entrado en contacto con un contratista de limpieza quien trabajó en la escuela después de que esa persona fue diagnosticada con Covid-19, dijo Tan Aik Na, vicepresidente senior de la universidad.

El sistema tiene límites. Claudia Thong, una estudiante universitaria de Singapur de 21 años, escanea los códigos QR pegados en las puertas de entrada y en el interior de las aulas cada vez que asiste a clases. Sin embargo, algunos estudiantes no pueden molestarse en escanear los códigos, dijo. Se les ha pedido a los docentes y al personal que recuerden a sus estudiantes e invitados que realicen la verificación del código QR, afirmó la universidad en un comunicado.

El departamento de salud de Australia dirige a los ciudadanos preocupados a un asistente virtual llamado "Sam". Pero las consultas sobre "coronavirus" no se reconocen, y el sitio sugiere que la ortografía correcta es el "corona virus" de dos palabras. Una pregunta de seguimiento sobre las ansiedades relacionadas con el "corona virus" produjo sugerencias que no tenían nada que ver con la enfermedad respiratoria.

El chatbot pronto se actualizará para referir a las personas a los recursos de Covid-19, dijo un portavoz del departamento de salud de Australia.

En China, donde se ha producido el mayor brote de Covid-19, las ciudades han implementado una variedad de tecnologías llamativas para diagnosticar y contener enfermedades. Mediante medidas como el distanciamiento social y el aislamiento, China ha logrado limitar el brote principalmente a la provincia de Hubei, donde surgió la enfermedad infecciosa y donde se han producido la mayoría de los casos.

Los vehículos aéreos no tripulados, generalmente utilizados para detectar incendios forestales o para la vigilancia policial, ahora pueden escanear multitudes en China y detectar a alguien a cientos de metros de distancia con fiebre, señaló Kellen Tse, subdirectora general de Shenzhen Smart Drone UAV Co., una compañía de drones trabajando con dos provincias chinas. El dron, que utiliza imágenes térmicas, envía alertas sobre los que no están bien a los funcionarios en el terreno.

“China es diferente a otros países”, expresó el Sr. Tse. “Tenemos una gran población, por eso hemos recurrido a la tecnología para ser más eficientes”.

En Shanghai, los dispositivos digitales están conectados a las puertas de los secuestrados, según el canal de televisión estatal de la ciudad. Se permite a las personas salir para vaciar la basura y recoger entregas, pero los movimientos no autorizados de la puerta activan una alarma en la estación de policía del vecindario, dijo una mujer policía a la emisora ​​en una entrevista.

La firma china de tecnología Baidu Inc. afirmó este mes que ayudó a desarrollar un algoritmo para que los funcionarios del metro de Beijing seleccionen a los pasajeros que no usan máscaras. El algoritmo de reconocimiento de imágenes, que Baidu desarrolló y probó siete días después de una solicitud de la administración del metro de la ciudad, se ejecuta en las transmisiones de video de las cámaras del metro y señala a las personas sin máscara o que no usan una adecuadamente.

Shenzhen, el centro de fabricación de tecnología de China, solicita que los conductores que ingresan a la ciudad escaneen un código QR y dejen sus datos de contacto y su historial de viajes. Los oficiales de policía usan cascos térmicos y gafas para identificar a los peatones que pueden estar enfermos, precisó el gobierno de Shenzhen en las redes sociales.

Pero las tácticas de la nueva era tienen sus limitaciones. Los drones comerciales solo pueden volar durante unos 20 minutos antes de necesitar una recarga prolongada, y las defensas tecnológicas son caras, dijo Peter Fuhrman, residente de Shenzhen y presidente de China First Capital, un banco de inversión boutique. Él acredita la respuesta convencional de las masas de voluntarios y monitores pagados desplegados en los vecindarios chinos para frustrar el virus.

"Oportunamente, las personas, no las máquinas, marcaron la diferencia aquí", dijo Fuhrman, quien se ha quedado en Shenzhen desde que comenzó el brote del país en enero.

En la golpeada ciudad de Daegu, en Corea del Sur, se han desplegado compañías privadas de drones para ayudar a desinfectar lugares públicos a pedido del gobierno local. Un solo dron puede cargar alrededor de 2.5 galones de desinfectante y rociar un área de hasta 105.000 pies cuadrados, o aproximadamente el tamaño de una tienda Walmart típica.

“Se tarda entre 10 y 12 minutos en usarlo todo”, dijo un funcionario de la ciudad de Daegu.