Ganancias de Teck superan las estimaciones por alza del valor de los metales y pese a producción limitada en Chile

La firma canadiense también resaltó del ejercicio el acuerdo de fusión de Teck con Anglo American.

Emiliano Carrizo
CHRIS HELGREN

La canadiense Teck reportó ganancias que se ubicaron por sobre lo que esperaba el mercado y pese a que la producción de cobre de su operación en Chile bajó.

La minera informó que sus ganancias por operaciones continuas atribuibles a los accionistas ascendieron a $ 281 millones de dólares canadienses al tercer trimestre del año pasado. El resultado se compara con una pérdida de $ 748 millones dólares canadienses con el mismo periodo pasado.

Mientras que Reuters destacó que la minera canadiense informó ganancias ajustadas de 76 centavos canadienses por acción para el trimestre finalizado el 30 de septiembre, por encima de la estimación promedio de los analistas de 49 centavos canadienses, según datos de LSEG.

El Ebitda ajustado de $1.200 millones de dólares canadiense en el tercer trimestre de 2025 fue $185 millones de la moneda canadiense superior al del mismo periodo del año anterior, “impulsado principalmente por el aumento de los precios del cobre y el zinc y el aumento de los ingresos por subproductos”, dijo en un comunicado.

Quebrada Blanca

La producción de cobre en Quebrada Blanca durante el tercer trimestre de 2025 fue de 39.600 toneladas, 12.900 toneladas menos que en el mismo periodo del año anterior.

“La producción de septiembre fue de 5.800 toneladas, afectada por los 20 días de inactividad necesarios para elevar la coronación de la presa de relaves”, explicó la firma

“La producción en Quebrada Blanca continúa limitada por el ritmo de desarrollo de la instalación de gestión de relaves (TMF), lo que requiere tiempo de inactividad en la concentradora para gestionar el ritmo de ascenso de los relaves. Nuestra prioridad sigue siendo garantizar una producción segura y sin restricciones elevando la altura de coronación de la presa. Esto se está logrando mediante la construcción de bancos de roca adicionales, mientras se avanza en los esfuerzos para mejorar el drenaje de arena para apoyar la construcción de la presa de arena”, añadió.

Avances de la fusión

Sobre la fusión con Anglo American, anunciada el 9 de septiembre de 2025, la firma canadiense en su reporte recordó el anuncio y los impactos que se espera que se logre.

Se espera que la Fusión genere sinergias anuales antes de impuestos de aproximadamente US$800 millones al final del cuarto año posterior a la finalización de la transacción, con aproximadamente el 80% previsto para el final del segundo año posterior a la finalización, “impulsadas por economías de escala, eficiencias operativas y excelencia comercial y funcional”.

“Anglo Teck también trabajará con actores clave y socios en Collahuasi y Quebrada Blanca para optimizar el valor de estos activos adyacentes y lograr un aumento del EBITDA subyacente anual de US$1.400 millones (100%) en promedio antes de impuestos entre 2030 y 2049, principalmente mediante la integración y optimización operativa de Collahuasi y Quebrada Blanca”, dijo.

“Esto se basará en el éxito de Anglo American con asociaciones adyacentes similares en Brasil y otras partes de Chile”, agregó.

Se espera que la fusión se concrete en un plazo de 12 a 18 meses a partir de su anuncio. 

