Ganancias del Banco Santander suben a nivel récord entre enero septiembre

Banco Santander obtuvo un beneficio neto atribuido de 10.337 millones de euros en los nueve primeros meses de 2025, un 11% más que en el mismo periodo del año anterior.

Se trata del mejor resultado del banco para este periodo, según ha informado la entidad en un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Teniendo en cuenta solo el tercer trimestre, el beneficio neto atribuido ascendió a 3.504 millones de euros, con un aumento del 8% en variación interanual. Además, el banco encadena seis trimestres consecutivos de resultados récord.

Santander resalta que estos resultados se apoyaron en una buena evolución del margen de intereses, niveles récord de ingresos por comisiones y nuevas mejoras de eficiencia, con una mayor calidad crediticia.

Ganancias del Banco Santander.

Los ingresos se situaron en 46.277 millones de euros, estables en euros corrientes, pero un 4% superiores en euros constantes, gracias a unos ingresos por comisiones récord (10.011 millones de euros). El margen de interés descendió un 2,5% en euros corrientes, hasta los 33.816 millones, aunque en euros constantes (y excluido Argentina) aumentó un 3%.

La rentabilidad sobre capital tangible (RoTE) se situó en el 16,1%, con un incremento de 0,7 puntos porcentuales (post-AT1). El beneficio por acción era de 0,66 euros a cierre de septiembre (+16%) y el valor contable tangible (TNAV) por acción de 5,56 euros.

Santander señala que, el incluir el dividendo en efectivo de 0,11 euros abonado en mayo y el dividendo a cuenta de 0,115 euros que se pagará en noviembre, la creación total de valor (TNAV más dividendo en efectivo por acción) aumentó un 15% interanual.