Ganancias trimestrales de JPMorgan superaron las estimaciones, pero impacto de guerra Rusia-Ucrania empañó los resultados

Los resultados del primer trimestre de JPMorgan Chase & Co. se vieron empañados por una pérdida de US$524 millones vinculada a las consecuencias del mercado por la invasión de Rusia a Ucrania.

La pérdida fue impulsada por la “ampliación del diferencial de financiamiento, así como los ajustes de valoración crediticia relacionados con los aumentos en las exposiciones a productos básicos y las rebajas de las cuentas por cobrar de derivados de las contrapartes asociadas con Rusia”, dijo la compañía este miércoles en un comunicado.

Aun así, los ingresos de renta fija y de negociación superaron las estimaciones de los analistas, lo que llevó la utilidad a US$8.280 millones, superando también las estimaciones. Sin embargo, las ganancias fueron menores en 42% a las anotadas en los primeros tres meses de 2021.

Los resultados ofrecen una primera mirada de la forma como los bancos estadounidenses manejaron la agitación provocada por la guerra, así como el cambio global hacia tasas de interés más altas.

La volatilidad se disparó en el trimestre y los mercados de productos básicos fueron un área de especial agitación.

Exposición limitada

El director ejecutivo, Jamie Dimon, escribió en su carta anual a principios de este mes que, si bien la exposición directa de JPMorgan a Rusia es limitada, la firma con sede en Nueva York aún podría perder alrededor de US$1.000 millones con el tiempo.

JPMorgan es uno de los principales actores en el mercado mundial de productos básicos, los que se han visto sacudidos en las últimas semanas por la guerra.

A modo de ejemplo, el banco estuvo involucrado en la venta corta de níquel que afectó a la Bolsa de Metales de Londres en marzo como la mayor contraparte de Tsingshan Holding Group Co., el productor de níquel más grande del mundo que está en el centro de la compresión de las posiciones.

“Seguimos siendo optimistas sobre la economía, al menos a corto plazo: los balances de los consumidores y las empresas, así como el gasto de los consumidores se mantienen en niveles saludables, pero vemos importantes desafíos geopolíticos y económicos por delante debido a la alta inflación, los problemas de la cadena de suministro y la guerra en Ucrania”, dijo Dimon en el comunicado.

JPMorgan es el primero entre los seis principales bancos en informar sus resultados trimestrales. Le siguen el jueves Citigroup Inc., Goldman Sachs Group Inc., Morgan Stanley y Wells Fargo & Co. Bank of America Corp. reportará el lunes.