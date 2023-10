Gobierno emite primer bono vinculado a sostenibilidad en UF, permitiendo la participación de inversionistas extranjeros

El Ministerio de Hacienda emitió bonos vinculados a la sostenibilidad (SLB) a través de la modalidad Bookbuilding o libro de órdenes por primera vez en UF. La operación sumó 24 millones de UF, es decir, cerca de US$927 millones, con una alta demanda que alcanzó los 76 millones de UF en su punto máximo, 3,2 veces el monto colocado.

No te pierdas en Pulso

El alto interés se vio reforzado por la diversificación de los inversionistas que provenían de 58 cuentas de inversionistas nacionales, de Europa y del continente americano.

El nuevo bono vencerá el 1 de octubre de 2039 con un cupón de UF+3,4%. Esta cifra puede estar sujeta a eventuales incrementos en el futuro, que dependerá de si Chile cumple o no con los dos objetivos. En el caso de no cumplir, el incremento es de 0,075% anual por objetivo no alcanzado, a partir del pago a realizar el 1 de octubre de 2034, y hasta el vencimiento.

La primera meta es alcanzar emisiones anuales de gases de efecto invernadero (GEI) de 95 toneladas métricas equivalentes de dióxido de carbono antes del 31 de diciembre de 2030. Esto, en el marco del Acuerdo de Paris.

El segundo objetivo se enfoca en alcanzar antes del 30 de diciembre de 2031 una participación promedio de al menos 40% de mujeres respecto del total de las posiciones en los directorios de las sociedades declarantes y sujetas a la supervisión de la Comisión para el Mercado Financiero.

04 DE OCTUBRE DE 2023/ VALPARAISO El ministro Mario Marcel con la directora de presupuesto Javiera Martínez llegan a la comisión de hacienda de la camara de diputados. FOTO:PABLO OVALLE ISASMENDI/AGENCIAUNO

El ministro de la cartera, Mario Marcel, destacó el compromiso del país a expandir el stock de bonos con características sostenibles incluyendo instrumentos en moneda local, además de crear benchmarks ahora en la curva en UF, lo que expande el mercado para inversionistas extranjeros que concretaron un 28% de adjudicación.

“Para el Ministerio es importante que las emisiones soberanas cumplan con el propósito de allegar recursos de forma oportuna, innovando para conseguir mejoras en las condiciones de financiamiento, incrementando y diversificando la base de inversionistas, apoyando así la profundidad del mercado financiero doméstico, y manteniendo el compromiso con la sostenibilidad medioambiental y social”, dijo el secretario de Estado.

Desde el ministerio también enfatizaron en que la colocación se da en un escenario desafiante con tasas del Tesoro Americanos alcanzando máximos desde 2006.

Sigue en La Tercera