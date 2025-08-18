SUSCRÍBETE
Gobierno queda a un paso de concretar el primer contrato para un proyecto de litio en el marco de su política nacional

Según informó el Ministerio de Minería, solo resta la firma para celebrar la suscripción del contrato especial de operación de litio (CEOL) en el marco de la estrategia nacional del litio.

Emiliano CarrizoPor 
Emiliano Carrizo
Fuente: Salares Altoandinos

El Consejo de la Comisión Chilena del Cobre (Chochilco) aprobó el informe favorable para la suscripción del contrato especial de operación de litio (Ceol) del proyecto Salares Altoandinos, el cual será liderado por la Empresa Nacional de Minería (Enami).

“Lo anterior ocurrió luego de que el decreto supremo que fija los requisitos y condiciones del Ceol fuera tomado de razón por la Contraloría General de la República el pasado miércoles 13 de agosto. Tras este hito solo resta la firma de las partes para celebrar el primer Ceol en el marco de esta política de Estado”, explicó el Ministerio de Minería en un comunicado.

Mientras que, por su parte, la vicepresidenta ejecutiva (s) de Cochilco, Claudia Rodríguez, explicó que “no existe ningún impedimento ni del punto de vista técnico ni jurídico para dar su aprobación y emitir así su informe favorable respecto a la concordancia entre el decreto supremo que fija los requisitos y condiciones y el Ceol”.

El Consejo de la Comisión Chilena del Cobre (Chochilco) y la ministra de Minería, Aurora Wiliams.

En tanto, la ministra de Minería, Aurora Williams, destacó que “este es el primer Ceol de la Estrategia Nacional del Litio, una estrategia que ha considerado aspectos que guardan relación con el vínculo con las comunidades, y que además consideran tecnología, temas medioambientales y además una adecuada retribución en los territorios".

La cartera también resaltó que en el contrato se incluyen los 13 acuerdos alcanzados en la consulta indígena finalizada en diciembre con las seis comunidades colla intervinientes, relacionados a materias como el uso del territorio, obligaciones del contratista y retribución a las comunidades.

“Tras las primeras campañas de exploración, se proyecta que Salares Altoandinos cuenta con más de 15 millones de toneladas de carbonato de litio equivalente (LCE) (...) las proyecciones realizadas indican que, sujeto a estudios adicionales, podría alcanzar las 75.000 toneladas anuales de LCE”.

Más sobre:MineríaLitio

COMENTARIOS

