Gobierno realiza nueva colocación de bono vinculado a la sostenibilidad

El Ministerio de Hacienda informó de una nueva colocación de un bono vinculado a la sostenibilidad (SLB) a través de la modalidad book-building por $1,75 billones equivalentes a cerca de US$1.900 millones. La operación tiene fecha de vencimiento el 1 de octubre de 2034 y una tasa de colocación de 7%.

El bono tuvo gran interés de los inversionistas con una alta demanda que alcanzó los $5 billones en su punto máximo, casi triplicando el monto colocado. De acuerdo al ministerio, el interés se vio reforzado por el carácter diverso de los 56 inversionistas siendo tanto nacionales como Europeos y del resto del continente americano.

El SLB cuenta con un cupón de 5,8% que puede estar sujeto a incrementos a futuro dependiendo de si Chile cumple o no los dos objetivos propuestos. De no cumplir, se contempla un incremento del cupón a 0,55% semestral por meta no alcanzada.

El primero de estos se enfoca en alcanzar emisiones anuales de gases de efecto invernadero (GEI) de 95 toneladas métricas antes del 31 de diciembre de 2030. Además de alcanzar un presupuesto máximo de GEI de 1.100 MtCO2e entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2030. Y, por otro lado, tener una participación promedio de al menos 40% de mujeres en los directorios de las sociedades supervisadas por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) al 30 de diciembre de 2031.

En esta línea, el secretario de Estado, Mario Marcel expresó que para el Ministerio “es importante que las emisiones soberanas cumplan con el propósito de allegar recursos de forma oportuna, innovando para conseguir mejoras en las condiciones de financiamiento, incrementando y diversificando la base de inversionistas. Esta emisión se suma a la reciente colocación del BTU-2039, con las mismas metas de sostenibilidad, contribuyendo de esa forma a apoyar la profundidad del mercado financiero doméstico”.

La colocación se suma a las operaciones realizadas la semana pasada y otras realizadas en junio y julio, por alrededor de US$6.180 millones y sumando un total de US$46,4 mil millones en bonos temáticos desde 2019: US$11,4 mil millones a SLB, US$7,4 mil millones a bonos verdes y US$6,5 mil millones a bonos sustentables.