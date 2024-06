Gold Fields rebajó el jueves su previsión de producción anual de oro después de que el mal tiempo afectó a la puesta en marcha de su nueva mina Salares Norte en Chile, lo que hizo caer sus acciones un 8%.

La minera sudafricana rebajó su previsión de producción de oro para 2024 a 2,2-2,3 millones de onzas, frente a 2,33-2,43 millones.

Esto se debió principalmente a la menor producción prevista de Salares Norte, que ahora se estima en 90.000-180.000 onzas frente a una previsión anterior de 220.000-240.000 onzas.

Gold Fields recorta sus previsiones por su operaciones en Chile y acciones caen

La menor producción de Salares Norte se debe a la aparición temprana y la duración prolongada de las condiciones invernales durante la fase de puesta en marcha y de aceleración, dijo Gold Fields en un comunicado.

"Estos fenómenos meteorológicos provocaron la congelación de material en las tuberías de la planta de proceso, causando la parada temporal de la planta", dijo Gold Fields.

Como consecuencia de la menor producción prevista, los costos de explotación totales de Gold Fields se situarán entre US$ 1.470 y US$ 1.530 por onza, frente a los US$ 1.410- US$ 1.460 previstos anteriormente.

La mina Salares Norte, valorada en US$ 1.200 millones, entregó su primer oro el 28 de marzo, tras sufrir varios retrasos debidos al COVID-19 y al mal tiempo.

Salares Norte está situada en la región chilena de Atacama, a gran altitud, en una zona donde los inviernos pueden ser extremadamente fríos.

Gold Fields nombró como presidente ejecutivo a Mike Fraser a partir de enero para dirigir la expansión de la empresa con sede en Johannesburgo en el continente americano, donde está invirtiendo en nuevas minas en Chile y Canadá.