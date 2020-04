Gran empresariado valora anuncio del Ejecutivo y la banca dice que hará los máximos esfuerzos

Como una noticia positiva y de alivio a las pymes calificó el presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Juan Sutil, el anuncio que hizo el presidente Piñera en el que detalla las condiciones en que la banca entregará créditos con garantías estatales.

Así, el máximo lider del empresariado, expresó que “es una medida más en la dirección correcta, para enfrentar la crisis. Lo importante es que aclara el cómo se hace la base cálculo para dar con la mejor fómula”,dijo.

Otro punto que celebró Sutil fue el hecho de que la tasa real estuviese cerca del 0%. “Esta tasa de interés preferencial que permite de esa manera un alivio a todas las personas”. remarcó al tiempo que añadió que la postergación de los créditos preexistentes “también da viabilidad y espacio de acción a quien está con el con el problema”.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Bancos (Abif), José Manuel Mena, enfatizó que esta será la tercera vez que la banca realice reprogramaciones masivas de créditos, y recordó que ya en octubre concretó 300.000 operaciones de este tipo, y hasta la semana pasada, la industria había posibilitado que más de 600 mil solicitudes hayan sido aprobadas para flexibilizaciones de créditos de consumo, hipotecarios y capital de trabajo producto de la emergencia del Covid-19.

Respecto de la tasa de interés real de 0%, comentó que eso es resultado del bajo costo de financiamiento producto de las medidas del Banco Central, y que parte del riesgo está acotado por la garantía estatal a través del Fogape: “tres puntos de spread es compatible para sustentar lo anterior. Por tanto, estamos disponibles para hacer los máximos esfuerzos para que podamos acompañar a los clientes”, comentó.

Eso sí, dijo que la garantía del Estado no es por el 100%, por lo que “bancos mantienen una porción de riesgo de crédito, y es por eso, que a diferencia de otros países que han dado líneas directas y los bancos no tienen riesgo de crédito, en esta ocasión la responsabilidad tiene una variable en la admisión del cliente. Dado el contexto que estamos hacemos un máximo esfuerzo”, sostuvo.

Sin embargo, realizó un llamado a la CMF para evitar que estas reprogramaciones, donde los créditos preexistentes se subordinan a las nuevas operaciones con cargo a estas líneas de crédito de emergencia, generan nuevas provisiones: “es bueno que el regulador mire todas las alternativas, espero que sea resuelto prontamente, y que por lo menos que se analice”.

Según la Asociación de Bancos, todos sus asociados con clientes en el segmento comercial participarán en el programa anunciado por el Gobierno para proveer de capital de trabajo fresco a empresas con ventas de hasta 1.000.000 UF, a través de líneas de financiamiento (“líneas de crédito Covid-19”) con garantías estatales.

En esa línea, el gerente general de Banco Internacional, Mario Chamorro, señaló que “nos sumamos además al programa del Gobierno porque entendemos que de esta crisis salimos si todos colaboramos de manera conjunta, tal como ha sido nuestro espíritu desde un inicio”.

Por su parte, Raphael Bergoeing, presidente de la Comisión Nacional de Productividad (CNP), si bien celebra los anuncios, cree que “la dificultad es fiscalizar que las condiciones definidas por la autoridad se cumplan y los créditos no vayan a personas o empresas para los que no están pensados”. Es un desafío de fiscalización que debe realizar el regulador bancario, señala es una tarea compleja pero totalmente factible. Lo que exige es una revisión minuciosa ex post de lo que las instituciones hagan con los recursos”, dijo.