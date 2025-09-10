SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Pulso

Grau afirma que el Ipom muestra que “la inflación va en una dirección correcta”

El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, resaltó además la mejora en las perspectivas de crecimiento de la inversión para este año realizada por el Banco Central.

Por 
Patricia San Juan
MARIO TELLEZ

Luego que el Banco Central diera a conocer su actualización de proyecciones económicas en el marco del Informe de Política Monetaria (Ipom) el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, destacó el panorama planteado por el instituto emisor.

“Buenas noticias, una economía que crece más, que invierte más, y que tiene una inflación controlada”, señaló Grau.

El Banco Central recortó el techo del rango de su estimación para el crecimiento económico este año pasando de 2% a 2,75% previsto en junio a uno entre 2,25% y 2,75% en este informe. Al respecto Grau resaltó que el nuevo rango sitúa en el valor medio la proyección de 2,5% que tiene el Ministerio de Hacienda.

Asimismo dijo que el informe “mejora las perspectivas de inversión para este año, se espera ahora que el crecimiento de la inversión sea un 5%, y más inversión son más empleos, más generación de riqueza en el país, lo que creemos también es una muy buena noticia”.

Inflación controlada

Sobre el nivel de precios Grau sostuvo que “también se ve en este informe que la inflación va en una dirección correcta, la inflación está bastante controlada, más allá de las preocupaciones que, por supuesto, debe tener siempre el Banco Central en esta materia, lo que nosotros esperamos además como Ministerio de Hacienda es que la inflación se siga reduciendo y de esa manera que los salarios que reciban las personas les puedan rendir más”.

En el Ipom el Banco Central subió la proyección de inflación para el cierre del 2025 de 3,7% a 4%, mientras que la inflación promedio anual también subió de 4,3% a 4,4%.

El informe sostiene que la inflación total ha evolucionado acorde con lo previsto en el escenario central del Ipom de junio, aunque detrás de esa trayectoria se combinan resultados dispares de sus componentes, destacando que la inflación subyacente ha superado lo esperado.

En esta línea, el Banco Central estima que entre fines de 2025 y la primera parte de 2026, la inflación subyacente superaría lo previsto en junio. De todas maneras, el documento señala que, durante 2026, la inflación anual iría disminuyendo hacia 3%, en un escenario donde la brecha de actividad iría cerrándose, el consumo privado crecería en torno a la tendencia de la economía y la persistencia inflacionaria se comportaría de acuerdo con los patrones habituales.

No obstante, en este Ipom posterga la llegada a la meta de 3%. Si en junio esperaba que la convergencia de la inflación total a la meta de 3% se concretaría durante la primera parte del 2026, ahora dice que será durante el tercer trimestre de 2026, para oscilar en torno a ese valor en adelante.

Más sobre:EconomíaIpomNicolás GrauBanco CentralInflaciónInversión

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

A horas del debate: gobierno sale a justificar reproches a Kast y afirma que es por “defensa de la democracia”

Nicolás Maduro lanza una ofensiva y desplegó 25.000 soldados en las fronteras venezolanas

Cordero afirma que el CDE debe definir si llega a la Suprema para impedir que se conozcan correos de Durán y Crispi

Fito Páez explota contra el público peruano en show en Lima: “Esto parece un cementerio” y “a ver si despertamos”

Senado aprueba la reforma que eleva los requisitos para el derecho a sufragio de extranjeros

Corte de Apelaciones ordena a Presidencia entregar los correos de Miguel Crispi por caso Monsalve

Lo más leído

1.
Tras revés de primera instancia: Jackson presentará recurso para revertir rechazo a su demanda contra diputados UDI

Tras revés de primera instancia: Jackson presentará recurso para revertir rechazo a su demanda contra diputados UDI

2.
Identifican a autor de mortal asalto contra trabajador en Peñalolén: imputado era repartidor de tienda de retail

Identifican a autor de mortal asalto contra trabajador en Peñalolén: imputado era repartidor de tienda de retail

3.
Dueños de exclínica Sierra Bella celebran fallo y dicen que administración de Desbordes “tiene la oportunidad de enmendar el rumbo”

Dueños de exclínica Sierra Bella celebran fallo y dicen que administración de Desbordes “tiene la oportunidad de enmendar el rumbo”

4.
Bolivia logra la hazaña ante Brasil y va al repechaje tras la humillación a domicilio de Colombia sobre Venezuela

Bolivia logra la hazaña ante Brasil y va al repechaje tras la humillación a domicilio de Colombia sobre Venezuela

5.
Golpe a la Municipalidad de Santiago: tribunal ordena inscribir millonaria compra de la exclínica Sierra Bella

Golpe a la Municipalidad de Santiago: tribunal ordena inscribir millonaria compra de la exclínica Sierra Bella

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

¿Dónde celebrar Fiestas Patrias? Estas son las fondas de la RM con su programación de artistas y precios de las entradas

¿Dónde celebrar Fiestas Patrias? Estas son las fondas de la RM con su programación de artistas y precios de las entradas

Cómo es el nuevo iPhone 17 de Apple

Cómo es el nuevo iPhone 17 de Apple

Por Alejandro Jofré
Qué está pasando en Nepal: protestantes incendiaron edificios públicos y quemaron a la esposa de un exministro

Qué está pasando en Nepal: protestantes incendiaron edificios públicos y quemaron a la esposa de un exministro

Todo lo que se sabe hasta ahora sobre el ataque de Israel contra Hamas en Qatar

Todo lo que se sabe hasta ahora sobre el ataque de Israel contra Hamas en Qatar

Servicios

¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

Aguinaldo de Fiestas Patrias: esta es la fecha de pago para trabajadores del sector público

Aguinaldo de Fiestas Patrias: esta es la fecha de pago para trabajadores del sector público

Cuándo son las elecciones presidenciales en Chile: estas son las próximas fechas

Cuándo son las elecciones presidenciales en Chile: estas son las próximas fechas

¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días
Chile

¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

A horas del debate: gobierno sale a justificar reproches a Kast y afirma que es por “defensa de la democracia”

Aguinaldo de Fiestas Patrias: esta es la fecha de pago para trabajadores del sector público

Grau afirma que el Ipom muestra que “la inflación va en una dirección correcta”
Negocios

Grau afirma que el Ipom muestra que “la inflación va en una dirección correcta”

Gobierno proyecta alza de viajes internos para Fiestas Patrias respecto a 2024 y los principales destinos son costeros

Estudio revela que casi el 70% de los trabajadores recibirán aguinaldo de Fiestas Patrias ¿En qué lo gastarán?

Nicolás Maduro lanza una ofensiva y desplegó 25.000 soldados en las fronteras venezolanas
Tendencias

Nicolás Maduro lanza una ofensiva y desplegó 25.000 soldados en las fronteras venezolanas

Todo lo que se sabe hasta ahora sobre el ataque de Israel contra Hamas en Qatar

Qué está pasando en Nepal: protestantes incendiaron edificios públicos y quemaron a la esposa de un exministro

Nicolás Massú aborda las claves que marcarán la llave contra Luxemburgo en la Copa Davis
El Deportivo

Nicolás Massú aborda las claves que marcarán la llave contra Luxemburgo en la Copa Davis

¿A quiénes apuntaba Marcelo Bielsa? Las 12 caras proyectables de la Roja que asoman para el Mundial 2030

Las quejas de Brasil tras caer contra Bolivia en El Alto: “Fue completamente antideportivo”

Guía de fondas veganas para las Fiestas Patrias 2025
Finde

Guía de fondas veganas para las Fiestas Patrias 2025

Homenaje a Lucho Gatica: cuándo es el 2° Festival Internacional del Bolero

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 6 y 7 de septiembre

Fito Páez explota contra el público peruano en show en Lima: “Esto parece un cementerio” y “a ver si despertamos”
Cultura y entretención

Fito Páez explota contra el público peruano en show en Lima: “Esto parece un cementerio” y “a ver si despertamos”

Gamuza, la revelación del bolero chileno lanza “Me faltabas tú”

Lo bueno, lo malo y lo mejorable que dejó el primer show de Lionel Richie en el estadio Claro Arena de la UC

Influencer trumpista Charlie Kirk recibe un disparo durante un evento en una universidad en Utah
Mundo

Influencer trumpista Charlie Kirk recibe un disparo durante un evento en una universidad en Utah

Los Boris files: los documentos que muestran los polémicos contactos de Boris Johnson con Arabia Saudita y Nicolás Maduro

Juicio de Bolsonaro: el magistrado Fux pide la nulidad del proceso por “incompetencia” del Supremo

Hablemos de amor: Él se atrevió pero yo me asusté
Paula

Hablemos de amor: Él se atrevió pero yo me asusté

Guía práctica de proteínas: la clave para tu salud

El descuido también vulnera: el vacío legal en los cuidados de personas con discapacidad