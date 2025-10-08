SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Pulso

Grau insiste en que no es efectivo que el gobierno haya contratado 100 mil funcionarios públicos

El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, dijo que entre el 2021 y el 2024, el incremento de los empleos públicos se dio principalmente en instituciones que no dependen del gobierno, como los municipios.

Por 
Patricia San Juan
MARIO TELLEZ

El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, reiteró el emplazamiento al candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, para que explique en qué áreas pretende aplicar el recorte de US$6.000 millones del gasto público que propone, y, en específico, el rol que tendrían en dicha reducción eventuales despidos.

Ayer Kast, se refirió a la supuesta contratación de 100 mil funcionarios públicos en el gobierno del Presidente Gabriel Boric y afirmó que si llega a La Moneda realizará una auditoría ”ministerio por ministerio" .

Tras la polémica propuesta de Kast de realizar un recorte fiscal de US$6.000 millones, el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, señaló el fin de semana que el corte de al menos US$3 mil millones se podría concretar con el despido de “los 100 mil funcionarios adicionales que entraron entre 2022 y 2024”, quienes serían “en gran medida funcionarios políticos”.

Desde el gobierno, la ministra Camila Vallejo señaló que esta cifra se trataba de una “fake news” e instó a los candidatos a ser rigurosos y responsables con la información.

Funcionarios municipales

Y ahora Grau respondió este miércoles que “no es cierto que este gobierno haya contratado 100 mil funcionarios públicos, de hecho, entre el 2021 y el 2024, el incremento de los empleos públicos se dio principalmente en instituciones como los municipios, que no dependen del gobierno, son autónomas, así como en trabajadores de la salud o los funcionarios que fueron traspasados, también desde los municipios, a los servicios de educación”.

Agregó que “hay un candidato que promete y promete recortar US$6.000 millones y aun no aclara cómo lo va a hacer, dice que la mitad de este recorte lo sacaría de despedir los funcionarios públicos, pero, como ya quedó claro, si se echaran a los que efectivamente fueron contratados no se ahorrarían más de US$200 millones, esto es menos del 4% de los US$6.000 millones, es decir, los números no cuadran, queda todavía por explicar el 96% de su propuesta”.

Grau enfatizó que para tener un debate presupuestario de calidad se debe aclarar de donde van a salir esos US$6.000 millones si se van a reducir programas sociales, se va a recortar la PGU o si “cuando dicen que van a despedir 100 mil funcionarios públicos están pensando en reducir la dotación en los hospitales, en las comisarias, en los servicios de educación”.

El ministro llamó a tener una conversación presupuestaria que sea transparente y que no ponga en riesgo los derechos sociales para la población.

Más sobre:EconomíaNicolás GrauSector públicoJosé Antonio Kast

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Con Jared Leto y NIN: guía para entender el regreso de la saga Tron a los cines

Gobierno presenta recurso de amparo y reposición para revertir libertad condicional de agresor de Nabila Rifo

Fiscalía desarrolla investigación reservada por supuestas amenazas al presidente de la Corte Suprema

Comando de Jara envía carta al BancoEstado y pide corregir criterio para entrega de créditos: “Termina afectando la equiparidad”

Polémica por “supersueldos”: 181 funcionarios del Congreso ganan más que parlamentarios y el Presidente Boric

“Debería haberlo recibido cuatro o cinco veces”: ¿Puede Donald Trump ganar el Premio Nobel de la Paz?

Lo más leído

1.
El orgullo del técnico de México tras eliminar a la Roja Sub 20: “Ese ímpetu de la gente lo supimos contrarrestar”

El orgullo del técnico de México tras eliminar a la Roja Sub 20: “Ese ímpetu de la gente lo supimos contrarrestar”

2.
“No nos van a dar ese logro político”: Grau anticipa que la oposición bloqueará el avance de sala cuna universal por las elecciones

“No nos van a dar ese logro político”: Grau anticipa que la oposición bloqueará el avance de sala cuna universal por las elecciones

3.
Fondos para el porvenir de Boric corren peligro: diputados oficialistas sinceran que rechazarán sus asignaciones

Fondos para el porvenir de Boric corren peligro: diputados oficialistas sinceran que rechazarán sus asignaciones

4.
Cuándo y a qué hora de Chile se podrá ver la Superluna de octubre

Cuándo y a qué hora de Chile se podrá ver la Superluna de octubre

5.
Colegio Mayflower de Lo Barnechea se ve obligado a reincorporar a tres alumnos expulsados por supuesta venta de vapeadores

Colegio Mayflower de Lo Barnechea se ve obligado a reincorporar a tres alumnos expulsados por supuesta venta de vapeadores

Portada del dia

⚡ Cyber LT: participa por un viaje a Buenos Aires ✈️

Plan digital +LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

La vitamina que podría retrasar el envejecimiento, según un estudio

La vitamina que podría retrasar el envejecimiento, según un estudio

El caso de Paloma Nicole, la niña de 14 años que falleció por una cirugía plástica

El caso de Paloma Nicole, la niña de 14 años que falleció por una cirugía plástica

Hasta más de 30 °C: en qué comunas de Santiago hará “calor extremo” a partir de hoy

Hasta más de 30 °C: en qué comunas de Santiago hará “calor extremo” a partir de hoy

Nintendo muestra los nuevos Metroid y Kirby para la Switch 2 y revela sus planes para Latinoamérica

Nintendo muestra los nuevos Metroid y Kirby para la Switch 2 y revela sus planes para Latinoamérica

Servicios

Dónde y a qué hora ver a Paraguay vs. Noruega por el Mundial Sub 20

Dónde y a qué hora ver a Paraguay vs. Noruega por el Mundial Sub 20

A qué hora y dónde ver a Japón vs. Francia por el Mundial Sub 20

A qué hora y dónde ver a Japón vs. Francia por el Mundial Sub 20

Dónde y a qué hora ver a Colombia vs. Sudáfrica por el Mundial Sub 20

Dónde y a qué hora ver a Colombia vs. Sudáfrica por el Mundial Sub 20

Gobierno presenta recurso de amparo y reposición para revertir libertad condicional de agresor de Nabila Rifo
Chile

Gobierno presenta recurso de amparo y reposición para revertir libertad condicional de agresor de Nabila Rifo

Fiscalía desarrolla investigación reservada por supuestas amenazas al presidente de la Corte Suprema

Comando de Jara envía carta al BancoEstado y pide corregir criterio para entrega de créditos: “Termina afectando la equiparidad”

Grau insiste en que no es efectivo que el gobierno haya contratado 100 mil funcionarios públicos
Negocios

Grau insiste en que no es efectivo que el gobierno haya contratado 100 mil funcionarios públicos

Las otras veces que el Banco Central ha analizado la situación del mercado laboral en el país

Parte el proceso de tarifas de distribución eléctrica: gobierno propone baja, aunque consultor dice que deben subir

“No sé quién es”: los despectivos dichos de Trump sobre Bad Bunny por su show en el Super Bowl 2026
Tendencias

“No sé quién es”: los despectivos dichos de Trump sobre Bad Bunny por su show en el Super Bowl 2026

Qué se sabe del accidente de Zion, el famoso reguetonero que fue hospitalizado de urgencia

Nintendo muestra los nuevos Metroid y Kirby para la Switch 2 y revela sus planes para Latinoamérica

De salvador a apuntado: en qué pie queda Nicolás Córdova después del decepcionante Mundial Sub 20 de la Roja
El Deportivo

De salvador a apuntado: en qué pie queda Nicolás Córdova después del decepcionante Mundial Sub 20 de la Roja

Con precios populares y niños gratis: comienza la venta de entradas para los Juegos Parapanamericanos Juveniles

La UC blinda a su nueva joya: Vicente Cárcamo firma su primer contrato y se alista para debutar ante Ñublense

Cómo es Terrazas San Cristóbal, el nuevo centro gastronómico que reúne 11 bares y restaurantes en Bellavista
Finde

Cómo es Terrazas San Cristóbal, el nuevo centro gastronómico que reúne 11 bares y restaurantes en Bellavista

The Chemical Brothers en Chile: dónde comprar las entradas para el DJ Set del dúo británico

Actividades gratuitas de arte, ciencia, cine, música, teatro y más: el programa del Festival Cultural de Vitacura 2025

Con Jared Leto y NIN: guía para entender el regreso de la saga Tron a los cines
Cultura y entretención

Con Jared Leto y NIN: guía para entender el regreso de la saga Tron a los cines

Lucybell en su hora final: ¿cuál es su legado y su mejor disco?

Cuando el tiempo pasa inexorable: los primeros y olvidados Premios Nobel de Literatura

“Debería haberlo recibido cuatro o cinco veces”: ¿Puede Donald Trump ganar el Premio Nobel de la Paz?
Mundo

“Debería haberlo recibido cuatro o cinco veces”: ¿Puede Donald Trump ganar el Premio Nobel de la Paz?

Dinamarca prohibirá las redes sociales a los menores de 15 años

Gisèle Pelicot increpa a uno de sus violadores tras el recurso de apelación: “Asume la responsabilidad de tus actos”

El diagnóstico de cáncer de mama en distintas etapas de la vida
Paula

El diagnóstico de cáncer de mama en distintas etapas de la vida

Cáncer de mama: ¿Por qué es importante contar con una red de apoyo?

¿Cómo acompañar un diagnóstico de cáncer de mama?