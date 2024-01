Gremios empresariales valoran reforma a los permisos sectoriales presentada por el gobierno

Este miércoles el gobierno dio a conocer los ejes de la reforma a los permisos sectoriales y a la evaluación ambiental. Tras conocer los lineamientos los gremios empresariales valoraron la propuesta, ya que estiman que la iniciativa puede reactivar la inversión y el crecimiento económico.

La presidenta de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), Rosario Navarro, sostuvo que “tenemos bastante concordancia con lo que se está presentando hoy día. Lo que nos preocupa es la participación temprana, el hecho de que no sean vinculantes, el que no tengamos los tiempos delimitados de cuales van a ser esos procesos de participación que les dan menos certezas a los titulares de los proyectos”. No obstante, dijo que “en general, vemos muy bien ambos proyectos en esta agenda procrecimiento y coincidimos que ojalá en todo el proceso legislativo se tomen en cuenta los principios técnicos que desde Sofofa mencionamos”.

“Estas medidas permitirán reducir los tiempos y costos asociados a la materialización de nuevos proyectos y así reactivar la inversión, junto con poner foco en resolver un problema que se ha constituido como un dolor de cabeza para las pymes que buscan concretar nuevas iniciativas. Esta es una tremenda oportunidad que tenemos para avanzar, pero entendemos que la discusión ahora debe darse en el Parlamento”, dijo el presidente de la CNC, José Pakomio.

En esa misma línea, el presidente de la CChC, Juan Armando Vicuña, enfatizó que “es un paso concreto en la agilización de aprobación y entrega de permisos, lo que esperamos entregue mayor certeza a los inversionistas, habilite la creación de nuevos proyectos y más empleos”.

Desde el Consejo Minero, destacaron esta presentación, y esperan que la tramitación se realice con celeridad en el Parlamento.

“Tenemos que estudiar los anuncios con profundidad, pero desde ya valoramos que la autoridad se haya sensibilizado de la importancia que tiene abordar estos temas prontamente. De la misma forma, esperamos que el Congreso pueda avanzar rápidamente en su aprobación, otorgando al mismo tiempo las facilidades para proponer y conversar posibles mejoras, para lo cual Sonami está disponible para hacer su aporte en la materia”, dijo el presidente de Sonami, Jorge Riesco.

La presidenta de la CCS, María Teresa Vial, acotó que “nos parece que este proyecto es una muy buena noticia país. Llamamos a todos los sectores políticos para que este proyecto tenga un apoyo transversal de manera de tramitarlo con la máxima celeridad para que sea una realidad en el menor tiempo posible”.

Otra mirada entregó Joanna Davidovich, economista y socia de Strat y exdirectora de la Oficina de Competitividad del Ministerio de Economía, quien apuntó que “el diagnóstico está muy claro hace tiempo, y ahora es necesario conocer los detalles para ver si las propuestas realmente hacen una reingeniería relevante de los procesos de permisos para permitir acelerar la ejecución de proyectos, dar mayor certeza jurídica a los inversionistas y hacer más competitivo a Chile como destino de inversión. Ojalá que el sistema político le dé la prioridad que requiere porque ha habido esfuerzos de gobiernos anteriores que no pudieron avanzar por falta de apoyo político”.

Por su parte, Estefanía González, subdirectora de Campañas en Greenpeace, dijo que “nos preocupa algunas de las informaciones que hoy han circulado referente a que autorizaciones que tienen que hacer algunos organismos del Estado serían reemplazadas por declaraciones juradas de las empresas, en un contexto donde tenemos un historial de empresas que no cumplen la ley, que ocultan información”.