Gremios piden al gobierno reestructurar plan Paso a Paso y reducir restricciones de funcionamiento

Ante el golpe que ha significado la pandemia a distintos rubros del país, como el turismo y los eventos, distintos gremios pidieron al gobierno reestructurar el plan Paso a Paso para poder retomar la actividad de sectores que se han visto afectados por las medidas sanitarias.

En el encuentro que reunió a la CPC, Fedetur, Multigremial, Achiga, Asevech y ANEET, estuvo presente el ministro de Economía, Lucas Palacios, los líderes gremiales enfatizaron en la necesidad de reducir las restricciones de funcionamiento que afectan a distintas actividades, como los aforos y los trámites que se les exige a turistas para el ingreso a Chile.

Los gremios, buscan que el gobierno determine las medidas del plan Paso a Paso considerando las cifras sanitarias actuales y la evidencia científica.

“Lo que nos interesa es poner a disposición de las autoridades sanitarias y el país una herramienta científica para enfrentar el Coronavirus de forma segura, que no sólo contribuye a medir el aire en los espacios de los centros de eventos, sino que también se puede utilizar en colegios, universidades, oficinas y donde se requiera. También es un instrumento de gran utilidad para que el gobierno pueda tomar las medidas del plan Paso a Paso contando con este respaldo científico”, dijo Carlos Huete, Presidente de Asevech.

Parte del petitorio es que se reemplacen los actuales aforos en fase 4, por una medida global de ventilación. Enfatizaron en que hay que poner el foco en los sectores más golpeados por el estallido social y la pandemia.

“La industria del turismo y de los eventos corporativos, que es parte importante de nuestro sector, ha estado muy golpeada desde el estallido de violencia. Fuimos los primeros en crear protocolos de funcionamiento, de restaurantes, hoteles, centros de eventos, y no hay evidencia de que las personas se contagien en esos lugares, ni siquiera en los aviones. Con el turismo de negocios y corporativo nos ganamos un espacio como país y no queremos perderlo. Hacemos un llamado a las autoridades a que nos escuchen, que no sobrerreacciones y flexibilicen su postura, tanto en los aforos, como en la llegada de extranjeros al país, para que la industria de los eventos pueda renacer”, indicó Ricardo Margullis de Fedetur.

En esa línea, la Presidenta de la Cámara de Comercio de Santiago, María Teresa Vial, manifestó que “ahora tenemos estudios objetivos, información seria, números, que avalan que los aforos para eventos profesionales quedaron desajustados en el actual plan Paso a Paso. Investigaciones que además nos avalan que las medidas que vamos tomando apoyan la protección de la salud de las personas y no son riesgosas. Y por lo tanto, el foco lo debemos poner ahora en recuperar el empleo, y principalmente el empleo femenino, que ha resultado muy afectado, y que en este tipo de actividades es esencial”.

Desde el gobierno, el ministro de Economía, Lucas Palacios, indicó que están abiertos a recibir propuestas, para poder reactivar a los sectores que se han visto afectados.

“Esta es una industria muy golpeada, y la verdad es que conocimos hace un par de días que Chile fue reconocido como la segunda mejor economía del mundo para pasar la pandemia y eso cumple con varios objetivos, entre ellos, administrar la pandemia, que ha sido muy compleja, ya que nos va sorprendiendo constantemente con nuevas variantes. Como ministro, estoy trabajando todos los días para buscar mejores condiciones en la pronta recuperación del turismo receptivo, que explica una parte importante del turismo total en nuestro país, y del sector de los eventos profesionales, que son clave para recuperar decenas de miles de puestos de trabajo. Lo que les he pedido a los gremios es que busquen propuestas, porque como gobierno hemos estado abiertos a poder estudiar propuestas para buscar espacios de reactivación”, dijo Palacios.

Esta semana, el gobierno anunció un retraso en la apertura de fronteras terrestres, debido a los temores ante la nueva variante ómicron. La medida cayó como un balde de agua fría al sector turismo, ya que no descartan que se pueda perder la temporada alta.

Críticas a proyecto de ley

Luego que un grupo de parlamentarios de oposición presentara un proyecto de ley que busca prohibir que los trabajadores de centros comerciales trabajen los domingos y festivos, desde el gremio apuntaron a que la iniciativa obedece a un desconocimiento sobre cómo funciona el sector, y que la actual legislación equilibra el descanso con la vida laboral.

“La ley 20.823 otorgó a los trabajadores del comercio un descanso de dos domingos mensuales, sumándoles siete domingos anuales y estableciendo un recargo de 30% a sus remuneraciones por esas jornadas, calculado en base al sueldo convenido para la jornada ordinaria. Este sistema permite que los trabajadores que tienen pactado sistema de comisiones puedan acceder a mejores ingresos, dado que el día domingo es uno de los de mayores ventas de la semana”, indicó la Cámara de Centros Comerciales en una declaración pública.

Asimismo, agregó que “el proyecto de ley presentado no considera a los trabajadores de otros sectores ni a los consumidores en general, muchos de los cuales solo pueden hacer sus compras durante los fines de semana”.

Por otro lado, el gremio puntualizó que una iniciativa como ésta afectaría el empleo y los ingresos de los trabajadores del sector.

“Vemos con preocupación que este proyecto de ley pudiera prosperar, porque afectaría gravemente, el empleo y la contratación en el sector, dado que la eliminación del domingo, el día más importante de la semana, implicaría reducir proporcionalmente en un 15% la fuerza de trabajo del sector... es necesario considerar que muchos de los turnos de los días sábado y domingo son realizados por personal part time, generalmente estudiantes o personas que toman jornadas parciales para procurarse un ingreso”, sostuvo la Cámara.