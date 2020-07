Grupo Cueto-Qatar y Jefferies mejoran sus ofertas de financiamiento para Latam

Pasada las 10.00 horas comenzó la primera audiencia -de un total de tres- en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, donde el juez a cargo, James L. Garrity, deberá resolver sobre las propuestas de financiamiento tanto por los actuales controladores como por fondos internacionales y acreedores.

A pocos minutos de iniciarse el encuentro, se solicitó al juez un receso hasta las 11.15 horas debido a que las dos propuestas de financiamiento DIP (Debtor in Possession) que compiten en el tramo C, las dos por un total de US$900 millones, mejoraron sus condiciones.

Una oferta de financiamiento es de las familias Cueto, Amaro y la firma Qatar Airways, que compite con la alternativa respaldada del grupo de bonistas Ad Hoc y el fondo Jefferies Finance.

Lo que está en juego no es sólo la continuidad de la compañía aérea que requiere los fondos, sino también cómo se reconfigurará la propiedad de la empresa post capítulo 11. En particular, se define si la familia Cueto y Qatar seguirán teniendo un porcentaje relevante de las acciones (hoy poco más de 20% los primeros, y 10% los segundos).

Es por ello que tras los cuestionamientos a la propuesta de los Cueto, Amaro y Qatar -a la que acreedores tildaron de ser más cara que la de Jefferies- los accionistas accedieron a bajar el premio de 32% a 20% si se cambia la deuda por acciones. Por otra parte, la nueva propuesta contempla que ahora será la aerolínea la que decidirá si el pago se hace mediante la conversión de acciones y no como estaba establecido en la oferta original.

La propuesta original del Grupo Cueto, Amaro y Qatar contempla un fee de 2,5%, una tasa de interés de 14,5% (pagada al final del proceso) y pueden optar por la vía de convertir en acciones el pasivo.

Por otro lado, la oferta de Jefferies considera una tasa de interés de 15% más Libor por año y no tiene opción de reconversión de acciones. Además, contempla una comisión de salida de 3%. Según la oferta, no se permiten pagos anticipados voluntarios de los préstamos DIP.

En el caso de Jefferies, el fondo también modificó los términos de la carta de compromiso de su propuesta con el fin de abordar las inquietudes planteadas por la aerolínea con respecto a la oferta. Entre las novedades, se sumó a Knighthead Capital Management como parte del grupo de prestamistas.

Era de conocimiento público que la oferta de financiamiento de Jefferies era apoyada por Knighthead Capital, y que incluso la firma se contactó con ellos para ofrecer participar en el proceso por el total de US$900 millones.

Lo que viene

Son tres los tramos por los cuales se puede participar del financiamiento. El tramo C, que tiene garantías en el pago y cuenta con la opción de capitalizar la deuda. También se crearon los tramos A y B. El primero no tiene la opción de convertir en acciones la deuda, pero tiene preferencia de pago respecto del C. El B fue creado para eventuales aportes de estados.

Aunque tras el receso de una hora el juez reanudó la audiencia, los representantes de las partes solicitaron una reunión privada con Garryty para discutir varios temas. El encuentro se extendió hasta pasado el mediodía. Finalmente, el juez de la causa informó que la audiencia se retomaría este miércoles dados los nuevos antecedentes para revisar.

Así, si en un comienzo estaba previsto que la ronda de audiencias se extendiera hasta el jueves, el juez no descartó que incluso se resuelvan el viernes los temas que están previstos revisar esta semana vía conferencia telefónica con las partes interesadas en el proceso de reorganización de deuda de Latam.

La audiencia de este miércoles quedó fijada también para las 10.00 horas, aunque previamente se realizará otra reunión privada con el juez Garrity, antes de iniciar la parte de alegatos que es abierta para quienes quieran escuchar.

Además de las dos propuestas del tramo C, está una tercera propuesta por US$1.300 millones que se compromete a inyectar Oaktree Capital, bajo el alero del tramo A de la propuesta de financiamiento DIP. Si bien no es convertible, tienen más garantías que el tramo C. De hecho, de aprobarse sería deudor superprioritario.