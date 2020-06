Grupo transversal de 16 economistas asesorará a Briones en el plan de emergencia

Dos veces se ha reunido el grupo transversal de economistas que asesorará al ministro de Hacienda, Ignacio Briones, mientras él en paralelo encabezará las conversaciones con los políticos para buscar un acuerdo en torno a un Plan de Emergencia para enfrentar la crisis sanitaria, social y económica en el corto y mediano plazo.

De hecho, este martes al atardecer el secretario de Estado se juntaba por segunda vez con los integrantes de las comisiones de Hacienda para ir configurando ya un plan de trabajo, cita en que la presencia de este grupo especial estuvo entre los puntos a debatir. Al principio, como la oposición quería colocar como base la propuesta de los 6 economistas realizada para el Colegio Médico (Colmed), se mencionó la posibilidad de mantener a este grupo como equipo técnico. Pero algunos líderes de partidos consideraron que no se sentían representados por esos nombres, haciendo ver además que este pacto debía ser político y no al revés.

No obstante, algunos congresales y personeros de Palacio consideraron que los economistas podrían dar el sustento técnico a las ideas, con lo cual La Moneda procedió a solicitar a cada partido de oposición a que entregara un nombre de economista, a los partidos de Chile Vamos se les solicitó dos, e incorporó al grupo del Colmed, y a tres convocados presidenciales.

El grupo quedó compuesto por los seis del Colmed de los cuales tres tienen una doble condición al ser representantes de un partido: Andrea Repetto, Claudia Martínez, Sebastián Edwards, Claudia Sanhueza (RD), el ex presidente del Banco Central (BC), José De Gregorio (DC) y ex ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés (PPD). Por la UDI, Bettina Horts y el ex ministro de Economía, Juan Andrés Fontaine; por el PS, Álvaro Díaz; por RN, Rafael Aldunate y Cristián Solís de Ovando; por Evópoli, Klauss Schmidt-Hebbel y Sebastián Izquierdo. Y los tres delegados presidenciales: los extitulares del BC, Vittorio Corbo y Rodrigo Vergara, y el ex director de Presupuestos, Rodrigo Cerda. La secretaría técnica del grupo está a cargo de Luis Oscar Herrera, coordinador macroeconómico del ministerio.

El lunes, Briones reunió a este grupo y les entregó algunas directrices respecto de su trabajo, manifestando que esperaba que en 10 días pudiesen contar con una batería de propuestas como insumo básico para concurrir al plan de acción, y ayer en la tarde mantuvieron otro contacto vía telemática.

También el lunes, pero en la noche, la autoridad envió un documento a los parlamentarios de la Comisión de Hacienda con el temario que se abordará en estas conversaciones, en la cual mencionó la existencia de este cuerpo. “Existe un grupo de economistas que cumple un rol asesor en términos de generar propuestas técnicas en torno a los tres ejes señalados … está bajo la coordinación del Ministerio de Hacienda, el que, a su vez, se relaciona formalmente con la Comisión de Hacienda. Para ello, se propone establecer sesiones regulares y formales para dar cuenta del avance de esa discusión y abordar otros elementos fundantes de un eventual acuerdo en torno a un plan de emergencia como el descrito”.

Y ante las dudas planteadas previamente, el escrito entregaba la última palabra a los partidos: “Naturalmente, la discusión de ese eventual acuerdo se dará en sede política a través de un marco de entendimiento que permita abordar con sentido de urgencia, flexibilidad y un marco presupuestario adecuado, la emergencia económico y social derivada de los efectos de la pandemia Covid-19 en los próximos 20 meses”.