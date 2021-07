Hacienda anuncia nuevo retiro del Fondo de Estabilización Económica y Social: recursos fueron para financiar necesidades presupuestarias

Continúan los retiros de recursos desde Fondo de Estabilización Económica y Social (FEES), en medio de los mayores necesidades presupuestarias debido a gastos derivados de la crisis económica.

El Ministerio de Hacienda informó esta tarde que el 21 de julio retiró US$ 1.000 millones.

Este retiro se suma a los efectuados en abril y junio por US$ 1.750 millones y US$ 2.000 millones, respectivamente, totalizando US$ 4.750 millones en lo que va del año. La cifra supera los US$ 4.090 millones que se retiraron en 2020, precisó Teatinos 120 en un comunicado.

Para el año 2021, se estima que los retiros totales del FEES alcancen US$ 6.197 millones.

La cartera dirigida por Rodrigo Cerda recordó que en lo que resta del año se estiman retiros adicionales por US$ 1.447 millones desde el FEES, recursos que serán destinados a financiar el presupuesto del Gobierno Central y amortizaciones de deuda externa.

“Cabe señalar que eventuales retiros adicionales del FEES podrían materializarse en caso de que hubiese cambios significativos en las necesidades de financiamiento del gobierno”, dijo en un comunicado.