    Imacec de diciembre sorprende y se ubica por sobre las últimas expectativas

    El Banco Central atribuyó el crecimiento del Imacec de diciembre gracias al desempeño del sector de servicios y del resto de bienes. Ante este contexto, en el 2025, de forma preliminar, la economía creció un 2,3%, por debajo de las expectativas.

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo
    Riesgo país de Chile se ubica en su nivel más bajo desde febrero de 2018

    El Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec) en diciembre creció por sobre las últimas expectativas y en línea con las que se reportaron a principio de enero.

    Según informó el Banco Central, de acuerdo con la información preliminar, el Imacec de diciembre de 2025 creció un 1,7% en comparación con igual mes del año anterior.

    “El resultado del Imacec se explicó por el crecimiento de los servicios y del resto de bienes, lo que fue en parte compensado por la menor producción de la minería”, explicó el Banco Central. 

    Las últimas expectativas del mercado consultadas por Pulso, tras la publicación de las cifras sectoriales el viernes pasado por parte del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), se ubicaban entre 0,5% y 1,5%. Mientras que las entregadas a inicios de enero pasado, desde la Encuesta de Expectativa Económica (EEE) del Banco Central, tenían una mediana de 1,80%, con un piso de 0,8% y un techo de 2,5%.

    Ante este contexto, a la espera de conocer el crecimiento definitivo, con la publicación de las cuentas nacionales —que se conocerá el 18 de marzo próximo—, el Producto Interno Bruto (PIB) cerraría el 2025 en 2,3%.

    Ante este contexto, a la espera del dato definitivo, el resultado del Imacec en 2025 se ubica por debajo de las expectativas de crecimiento de los principales actores nacionales e internacionales.

    El gobierno del Presidente Gabriel Boric, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) proyectaron un 2,5% para el año pasado. Mientras que el Banco Mundial (BM) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) hablaban de un 2,6%. Por su lado, en el último Informe de Política Monetaria (Ipom), el Banco Central planteó que Chile crecería un 2,4%.

    El Banco Central también informó que la serie desestacionalizada del Imacec en diciembre aumentó un 0,6% respecto del mes precedente y 1,3% en doce meses. “El mes registró la misma cantidad de días hábiles que diciembre de 2024″, añadió.

    “El aumento del Imacec en términos desestacionalizados fue impulsado por el resto de bienes y el comercio”, explicó el Banco Central.

    En tanto, el Imacec no minero presentó un crecimiento anual de 3,0%, mientras que en términos desestacionalizados creció 0,8% respecto del mes anterior y 2,5% en doce meses. En 2025, el Imacec no minero subió 2,8%.

    Desempeño por sector

    En diciembre, la producción de bienes cayó 0,9% en términos anuales. El Banco Central explicó las cifras “por la menor producción de la minería, en particular de cobre. Compensaron parcialmente lo anterior, el resto de bienes y la industria, que crecieron 2,3% y 2,0%, respectivamente”.

    “En el resto de bienes destacó el desempeño de la actividad agropecuario-silvícola, mientras que en la industria lo hizo la elaboración de alimentos”, añadió.

    En términos desestacionalizados, la producción de bienes presentó un aumento de 0,8% respecto del mes precedente, “explicado principalmente por el resto de bienes”.

    Por su lado, la actividad comercial presentó un aumento de 6,6% en términos anuales. Todos sus componentes presentaron resultados positivos, destacando el crecimiento del comercio mayorista, “que fue impulsado por las ventas de alimentos y maquinaria y equipos”. 

    “El resultado del comercio automotor, en tanto, se explicó por las mayores ventas de vehículos, mientras que en el minorista, destacaron las ventas en establecimientos especializados de vestuario, almacenes de comestibles y a través de plataformas de venta online”, añadió el Banco Central.

    Las cifras desestacionalizadas mostraron un crecimiento de 2,3% respecto del mes anterior, “incidido por el comercio mayorista y automotor”.

    Finalmente, los servicios aumentaron 2,2% en términos anuales, “resultado que se explicó principalmente por el desempeño de los servicios personales, en particular de salud. En menor medida, los servicios empresariales también contribuyeron al crecimiento de la agrupación”.

    Las cifras ajustadas por estacionalidad presentaron un crecimiento de 0,2% respecto del mes precedente, “determinado por el desempeño de los servicios de transporte”, sostuvo el Banco Central.

