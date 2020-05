Importaciones se hunden a mínimos de cuatro años mientras envíos de cobre caen a nivel más bajo desde abril de 2017

La balanza comercial del país arrojó un superávit de US$ 1.219 millones en abril, una cifra no muy diferente a los US$ 1.242 millones del mes pasado, aunque 230% más que en el mismo mes del año pasado.

De acuerdo al Banco Central, las exportaciones de Chile ascendieron a US$ 5.354,23 millones en el cuarto mes del año, esto es una baja de 6,6% en relación a abril 2019.

Los envíos de cobre, el principal producto de exportación del país, llegaron a los US$ 2.389 millones, su nivel más bajo desde abril de 2017, de acuerdo a los registros del emisor.

En medio de la compleja situación económica derivada de la crisis del coronavirus, las importaciones llegaron a US$ 4.135 millones, lo que representa una fuerte caída de 22,6% en doce meses y su nivel más bajo desde febrero de 2016.