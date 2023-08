Ingresos de Amazon del segundo trimestre crecen impulsados por evento de ventas Prime Day

Amazon.com informó este jueves sus resultados financieros al cierre del segundo trimestre. El gigante del comercio electrónico obtuvo ingresos por US$ 134.400 millones -un crecimiento del 11% frente al mismo periodo del 2022-, una cifra mayor a las estimaciones de US$ 131.500 millones.

La empresa pronosticó ingresos para el tercer trimestre por encima de las expectativas de Wall Street, impulsados por su mayor evento de ventas Prime Day en julio, que atrajo a consumidores preocupados por los precios a su plataforma de comercio electrónico.

Las acciones del gigante del comercio electrónico y de la nube subían un 6% en las operaciones posteriores al cierre.

Los descuentos en productos y los códigos de ofertas por primera vez en servicios como las reservas de hotel impulsaron las ventas online en Estados Unidos un 6,1%, a un récord de US$ 12.700 millones durante el evento de compras de Amazon, ya que los estadounidenses, afectados por la inflación, se apresuraron a aprovechar más gangas.

Los casi 200 millones de miembros Prime de Amazon ahorraron más de US$ 2.500 millones en unos 375 millones de artículos vendidos durante el evento de dos días.

Los analistas esperan que esto impulse también los ingresos por publicidad y servicios comerciales a medida que se registren más comercios.

La compañía pronosticó ventas netas para el trimestre actual en el rango entre US$ 138.000 y US$ 143.000 millones. Los analistas encuestados por Refinitiv esperaban unos ingresos de US$ 138.250 millones.