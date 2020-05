Instituciones financieras se juntan con Superintendencia de Casinos por crisis de Enjoy

A raíz de la pandemia del Covid-19, la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ) ordenó a toda la industria cerrar todos sus casinos por un tiempo indeterminado, a partir del 18 de marzo y hasta que las autoridades sanitarias así lo determinen como parte de las medidas para evitar la propagación del coronavirus. Es por ello que varias compañías solicitaron reuniones con la superintendenta Vivien Villagrán durante abril, para expresar sus inquietudes por la situación que afecta a la industria.

Sin embargo, otros de los temas que se tocaron durante varias de estas reuniones fue la crisis financiera por la que atraviesa Enjoy, la mayor operadora de casinos del país, que inició un procedimiento de reorganización judicial con la que busca evitar su quiebra.

Así, según consta en la plataforma de la Ley de Lobby, Villagrán sostuvo reuniones con las instituciones financieras que respaldan las boletas de garantía de los proyectos de los casinos municipales. Hace casi dos años, Enjoy arrasó en la licitación de plazas municipales y se quedó con cuatro de las cinco en disputa: Viña del Mar, Coquimbo, Pucón y Puerto Varas. Sin embargo, ahora buscaría terminar de forma anticipada estos permisos que están prontos a entrar en vigencia, lo que implicaría el cobro de las boletas de garantía que la empresa entregó.

El 7 de abril, la superintendenta se reunió con ocho representantes de Banco BTG Pactual Chile, Avla Corredores de Bolsa de Productos y Banco Internacional. De acuerdo con el registro, la materia que se trató fueron las “boletas de garantía de los proyectos de Enjoy”.

Semanas después, el 28 de abril, volvió a reunirse con representantes de Banco BTG Pactual Chile por el mismo tema. Al día siguiente, el 29 de abril, mantuvo un encuentro con ejecutivos de Banco Internacional. En esta ocasión, además de la situación de las boletas de garantía de Enjoy, también quedó registrado que se conversó sobre la reorganización de la empresa y las licitaciones de los casinos.

Avanza proceso de reorganización. En paralelo, en el marco del proceso de reorganización judicial que lleva a cabo la operadora de casinos, el 8° Juzgado Civil de Santiago rechazó la petición de tenedores de bono nacional que buscaban dejar sin efecto la designación de Patricio Jamarne como veedor de la causa. Esto, porque los tenedores del bono local indicaron que las series I y J que lo componen fueron fusionadas erróneamente y exigían que se designara a César Millán en esta función, quien era su candidato.

No obstante, se rechazó el recurso acusando por un lado que no es injerencia de ese tribunal la designación del veedor, “por lo que los antecedentes que da cuenta, resultan ajenos a esta judicatura, quien sólo toma conocimiento de la nominación y no de los pormenores de aquella”. Pero la resolución también da cuenta que los tenedores incurrieron en “una interpretación errónea (...) respecto de la forma como se efectúa la nominación de veedores”.