IPSA cierra al alza ante fuerte avance de acciones de SQM

Las bolsas globales finalizaron sus operaciones principalmente al alza, con la atención puesta en el dato de IPC de EEUU que se conocerá este martes. El IPSA terminó con cifras positivas, ante un fuerte impulso de las acciones de SQM.

El IPSA avanzó un 1,92% a 5.726,34 puntos, y las acciones de SQM subieron un 9,36%.

“Ha trascendió que SQM estaría avanzando en un preacuerdo con Codelco. Lo anterior le permitiría a SQM asegurarse la explotación sobre el Salar de Atacama más allá del 2030 y no ir a una licitación donde cabe la posibilidad de no ganarla. El Estado entraría en forma paulatina en la propiedad de SQM. Si bien no se conocen detalles específicos, el mercado lo toma como una noticia positiva, en momentos en que la acción se encuentra en un nivel de precios muy bajo”, dijo Guillermo Araya de Renta 4.

SQM descartó los rumores de un acuerdo preliminar con Codelco.

José Agustín Cristi de Zurich AGF, sostuvo que “en el plano local, el buen rendimiento se debe al buen comportamiento del cobre y el hierro, sumado al buen desempeño de algunas acciones locales que tienen una ponderación relevante en el índice. Las empresas que registraron los mejores rendimientos fueron las ligadas a la minería en cambio las compañías del sector transporte presentaron los desempeños más bajos”.

Wall Street opera estable y con leves avances a la espera de conocer el IPC de EEUU, una cifra clave para la Fed. Las últimas declaraciones de Jerome Powell sobre la política monetaria desataron temor entre los inversionistas.

“Hoy destacó las expectativas de inflación a un año de la FED de NY de octubre, las que bajaron a 3,6%, desde un 3,70% anterior. Sin embargo, toda la atención está puesta en el dato de IPC de octubre en EE.UU., que se conocerá mañana martes y en menor medida en la reunión entre los presidentes Joe Biden y Xi Jinping el miércoles”, agregó Araya.

En su reunión de este mes, la Reserva Federal decidió mantener las tasas.

En Europa los mercados cerraron al alza, con la vista puesta en la reunión entre los presidentes de China y EEUU. Las acciones del sector turismo lideraron las subidas este lunes.