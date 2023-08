IPSA sube tras acumular pérdidas en la semana previa

Los mercados globales operan mayoritariamente al alza e intentan dejar atrás una semana para el olvida. Este lunes no se esperan grandes datos macroeconómicos, y la mirada sigue puesta en China, y las preocupaciones sobre su economía.

El IPSA sube un 0,21% a 6.145,97 puntos. Esto tras acumular pérdidas semanales por tercera semana consecutiva.

Hoy se conocieron nuevas medidas por parte del banco central de China.

“China ha sorprendido negativamente al recortar tasas menos de lo esperado: tasas a 1 año -10 pb hasta 3,45% (vs -15 pb esperados) y 5 años sin cambios en 4,20% (vs expectativas de recorte de al menos 15 pb). Al ser ésta la referencia principal para las hipotecas se interpreta como que no hay predisposición a un mayor apoyo al sector inmobiliario pese a sus problemas. En este contexto, aumentan las dudas sobre la capacidad de la economía china de cumplir con el objetivo de crecimiento del gobierno para 2023 de +5,0%”, dijo Guillermo Araya de Renta 4.

Por otro lado, la atención se centra en el simposio de Jackson Hole que se desarrollará esta semana en EEUU.

“Esta semana la cita por excelencia será la reunión de banqueros centrales en Jackson Hole (24-26 de agosto), con el mercado a la espera de ver si Powell ofrece alguna señal sobre el peak de la tasa de política que se ubica actualmente en el rango 5,25%-5,50%”, agregó Araya.

Wall Street está con cifras mixtas a esta hora, tras haber acumulado caídas semanales nuevamente.

Los mercados europeos, por su parte, están con números mixtos, en medio de algunos datos en Europa, y tras conocer las nuevas medidas de estímulo en China.